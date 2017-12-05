Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Златане Ибрагимовиче.

«Златан с очень тяжелым характером и не всем он подходит. Люди не понимают его шуток и о чем он говорит.

Может, просто не хотят понять? Но у меня с первого дня с ним хорошие отношения. Даже когда он восстанавливался вне «Манчестера», мы общались, держали связь.

Все знают, что Ибрагимович считает себя богом. Но когда мы приземлились в Ростове, я ему сказал: «Вот видишь, кто тут бог теперь?» Шучу. Просто было очень много армян, все кричали мое имя.

После этого он понял, что там есть и другой бог – это я (смеется)», — сказал Мхитарян в интервью «Матч ТВ».

«Манчестер Юнайтед» сегодня проведет матч в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.