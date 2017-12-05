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    • Мхитарян — об Ибрагимовиче: «Когда приземлились в Ростове, я сказал ему: «Вот видишь, кто тут бог теперь?»

    Мхитарян — об Ибрагимовиче: «Когда приземлились в Ростове, я сказал ему: «Вот видишь, кто тут бог теперь?»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Златане Ибрагимовиче.

    «Златан с очень тяжелым характером и не всем он подходит. Люди не понимают его шуток и о чем он говорит.

    Может, просто не хотят понять? Но у меня с первого дня с ним хорошие отношения. Даже когда он восстанавливался вне «Манчестера», мы общались, держали связь.

    Все знают, что Ибрагимович считает себя богом. Но когда мы приземлились в Ростове, я ему сказал: «Вот видишь, кто тут бог теперь?» Шучу. Просто было очень много армян, все кричали мое имя.

    После этого он понял, что там есть и другой бог – это я (смеется)», — сказал Мхитарян в интервью «Матч ТВ».

    «Манчестер Юнайтед» сегодня проведет матч в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 20:18
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mihail200606
    1512497507
    Ибра расстроился и захотел улететь..
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    Бубновский
    1512498031
    ....хорошие, добрые шутки!...приятно читать такое
    Ответить
    Бубновский
    1512498085
    ....надеюсь, ибра опишет этот случай в своей следующей книге " как я был Богом"
    Ответить
    mutabor0992
    1512498865
    Видать ребята давно доктора не посещали...Везде им боги мерещатся.Или эта зараза от "переводчика" передалась?
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    bset
    1512499036
    Вот это позитивные новости. Не то что перемывание друг другу костей.
    Ответить
    Avaretz
    1512499624
    Когда с ними произойдёт что то плохое и они поймут что ничего не могут изменить и никто не сможет помочь, тогда они поймут как было глупо называть себя богом.
    Ответить
    alex1951
    1512501326
    Кто то сказал когда то: Не боги горшки обжигают)))
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    nickishinvane
    1512510557
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    Dellleone
    1512512819
    Эх Генрих, Ростов Не сопоставим со всем остальным миром.
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    ologreds
    1694991795
    numo528231
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