Marca: «Смолов сможет адаптироваться в «Реале» из-за знания английского языка»

По мнению автора заметки в Marca, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который попал в сферу интересов «Реала», в случае перехода в мадридский клуб сможет адаптироваться в нем из-за знания английского языка.

«Возможные риски с адаптацией Смолова в Мадриде уменьшаются. Скауты сообщают о том, что Смолов — европеизированный россиянин, который знает английский и сможет встроиться в клуб, где собраны игроки из разных стран», — говорится в заметке.

Также отмечается выступление нападающего за «Фейеноорд» в 2010 году и статистика последних сезонов (в сезоне-2015/16 – 20 голов в 29 матчах, в сезоне 2016/17 – 18 мячей в 22 играх и 10 голов в 13 матчах нынешнего сезона РФПЛ).

Смолов, согласно Marca, не является приоритетным вариантом для «Реала», но прогресс россиянина позволил связать его имя с мадридским клубом.