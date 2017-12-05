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    • Marca: «Смолов сможет адаптироваться в «Реале» из-за знания английского языка»

    Marca: «Смолов сможет адаптироваться в «Реале» из-за знания английского языка»

    По мнению автора заметки в Marca, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, который попал в сферу интересов «Реала», в случае перехода в мадридский клуб сможет адаптироваться в нем из-за знания английского языка.

    «Возможные риски с адаптацией Смолова в Мадриде уменьшаются. Скауты сообщают о том, что Смолов — европеизированный россиянин, который знает английский и сможет встроиться в клуб, где собраны игроки из разных стран», — говорится в заметке.

    Также отмечается выступление нападающего за «Фейеноорд» в 2010 году и статистика последних сезонов (в сезоне-2015/16 – 20 голов в 29 матчах, в сезоне 2016/17 – 18 мячей в 22 играх и 10 голов в 13 матчах нынешнего сезона РФПЛ).

    Смолов, согласно Marca, не является приоритетным вариантом для «Реала», но прогресс россиянина позволил связать его имя с мадридским клубом.

    Источник: Marca

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    05.12.2017 19:35
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    Комментарии (7)
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    OfaZavr
    1512492750
    если бы только этот критерий был самым важным в Реале уже кто только не играл бы))
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    ЖОРРО
    1512494236
    То есть то что уровень игры не уровня Реала это пофиг?)))))
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    Бугимен
    1512496865
    ФЕДЯ МОЖЕТ ВЕЗДЕ ИГРАТЬ,ПАРЕНЬ УМНЫЙ...
    Ответить
    bolela_16
    1512549406
    какая чушь...
    Ответить
    portero
    1512549541
    а что проблема выучить испанский? Вроде все наши кто играл в Испании быстро освоили
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    DOCTOR PENALTY
    1512567809
    Только-что появилась инфа, что Реал согласовал с Интером трансфер Фёдора Икарди.
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    ologreds
    1694991795
    numo528226
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