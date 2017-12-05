Сандро хочет покинуть «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро выразил желание сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Челси», а туринцы, в свою очередь, готовы продать его примерно за 60 миллионов евро.

Тем не менее недавно генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта заявил, что летом игрок сам захотел остаться в клубе, когда «Челси» впервые обозначил к нему интерес. Тогда «бьянконери» даже не стали рассматривать возможную продажу одного из своих лидеров.

Теперь же «Ювентус», по информации СМИ, готов расстаться с Сандро и «Челси» по-прежнему остается основным претендентом на защитника. Сделка может состояться следующим летом, так как в январе туринцам будет непросто найти подходящую замену.

Сандро перешел в «Ювентус» из «Порту» в августе 2015 года за 26 миллионов евро. Его текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.