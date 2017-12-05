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    • Бабаев считает матч против «Спартака» более важным для ЦСКА со всех точек зрения, чем игру с «Манчестер Юнайтед»

    Бабаев считает матч против «Спартака» более важным для ЦСКА со всех точек зрения, чем игру с «Манчестер Юнайтед»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев накануне матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» отметил, что встреча с манкунианцами менее важна для армейцев, чем воскресное дерби со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.

    Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов красно-синих необходимо побеждать «красных дьяволов» и надеяться на невыигрыш «Базеля» у «Бенфики». В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место опережая «Спартак» на одно очко, и на семь баллов отставая от лидирующего «Локомотива».

    – Вчера главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью спросили, что для него важнее – матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с «Манчестер Сити». А для ЦСКА что важнее?

    – Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со «Спартаком», конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху – команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас – и итог параллельного матча будет влиять.

    Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно – сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (прим. – у Алексея Березуцкого, Щенникова и Миланова травмы, Вернблум и Натхо дисквалифицированы), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить», – сказал Бабаев.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. Со «Спартаком» красно-синие сыграют в воскресенье, 10 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 17:59
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    Комментарии (9)
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    Виктор12
    1512489763
    Николаев рассудит Спартак и ЦСКА. Так Николаев это КРЕАТУРА Федуна и когда надо ЗАСУДИТЬ ЦСКА - Николаева всегда и назначают - не забесплатно! Кое-кто на этом очень хорошо зарабатывает, а Федун ЩЕДРО и стабильно ПЛАТИТ! Кто платит, тот и заказывает Николаева и назначает его на игру, а Будогосский только автоматом ШТАМПУЕТ назначение! Когда это безобразие прекратится! Николаеву пора заканчивать со скандалами, но видно всё ему мало, потому что есть ЦСКА и их надо ЗАСУЖИВАТЬ и на этом можно хорошо ЗАРАБОТАТЬ и неплохие деньги, которые не снились Николаеву даже в самом кошмарном сне! Николаев вам гарантирует ЛИПОВЫЕ пенали в ворота ЦСКА и удаления игроков армейцев, согласно ЦЕНЫ вопроса! Николаев вообще ПОДЛО судит и из подтишка! Без совести и морали! А что ему совесть, а что Николаеву мораль! Его карман ему же и дороже, а футбол, как средство НЕПРАВЕДНОГО обогащения!!! Очень печально, что такие арбитры работают нашем в футболе, а кто их ПОКРЫВАЕТ и кто их КРЫШУЕТ всем известно! А Будогосский самый СКАНДАЛЬНЫЙ руководитель за всё время нашего футбола! Только ПОЗОРИТ весь наш футбол и наше судейство!
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    Челнинец
    1512490083
    видать разгром будет в ЛЧ, так как Бабаев сам сказал что им важнее матч со Спартаком, а этот матч в ЛЧ тренировка!
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    Одинокий волк Маквейд
    1512492383
    Соломку постелил, молодец, только спартачи это не оценят.
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    за ЦСКА с 1980г
    1512495007
    Матч с МЮ мало кто вспомнит через месяц,а матч со Спамом будут помн ить до нового дерби..
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    babenko1977
    1512497885
    Однозначно со Спартаком важней надо отцепить их от гонки за 1 место
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    paracetamol
    1512511402
    Понятно, почему слили, 2 гола за 1 минуту.
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    ologreds
    1694991795
    numo528219
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