Бабаев считает матч против «Спартака» более важным для ЦСКА со всех точек зрения, чем игру с «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев накануне матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» отметил, что встреча с манкунианцами менее важна для армейцев, чем воскресное дерби со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов красно-синих необходимо побеждать «красных дьяволов» и надеяться на невыигрыш «Базеля» у «Бенфики». В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место опережая «Спартак» на одно очко, и на семь баллов отставая от лидирующего «Локомотива».

– Вчера главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью спросили, что для него важнее – матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с «Манчестер Сити». А для ЦСКА что важнее?

– Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со «Спартаком», конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху – команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас – и итог параллельного матча будет влиять.

Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно – сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (прим. – у Алексея Березуцкого, Щенникова и Миланова травмы, Вернблум и Натхо дисквалифицированы), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить», – сказал Бабаев.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. Со «Спартаком» красно-синие сыграют в воскресенье, 10 декабря.