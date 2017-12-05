Заболотный: «Правда ли, что ко мне интерес со стороны «Зенита»? Естественно. Интерес есть со многих сторон»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».

Сегодня СМИ сообщили, что петербургский клуб проявляет интерес к 26-летнему игроку и сделка может состояться в ближайшее время. При этом в руководстве клуба из Ленинградской области заявили, что не имеют предложения по трансферу форварда от сине-бело-голубых, а есть лишь предложение от «Краснодара».

«Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно. Имеет ли информация под собой почву? Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.

Действительно ли существует интерес со стороны «Зенита»? Естественно. Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет. Хочу ли пойти в петербургский клуб? Конечно», – сказал Заболотный.

В нынешнем сезоне Заболотный записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи в 19-ти матчах РФПЛ.