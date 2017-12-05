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    • Заболотный: «Правда ли, что ко мне интерес со стороны «Зенита»? Естественно. Интерес есть со многих сторон»

    Заболотный: «Правда ли, что ко мне интерес со стороны «Зенита»? Естественно. Интерес есть со многих сторон»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».

    Сегодня СМИ сообщили, что петербургский клуб проявляет интерес к 26-летнему игроку и сделка может состояться в ближайшее время. При этом в руководстве клуба из Ленинградской области заявили, что не имеют предложения по трансферу форварда от сине-бело-голубых, а есть лишь предложение от «Краснодара».

    «Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно. Имеет ли информация под собой почву? Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.

    Действительно ли существует интерес со стороны «Зенита»? Естественно. Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет. Хочу ли пойти в петербургский клуб? Конечно», – сказал Заболотный.

    В нынешнем сезоне Заболотный записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи в 19-ти матчах РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    05.12.2017 15:26
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    Комментарии (17)
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    Garrincha58
    1512480790
    конечно с такими бабками и на лавке посидеть не грех
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    DeviDjons
    1512480937
    Надо продлевать с Тосно до 2023 и отступные прописывать 80 млн. Рассмотри моё предложение Заболотный!
    Ответить
    FanatSerj
    1512481386
    "Хочу ли пойти в петербургский клуб? Конечно" Хоть бы о болельщиках и одноклубцев подумал, а то как шалава, еще и денег не достали, а она уже на коленях стоит и ширинку расстегивает.
    Ответить
    deimos88
    1512486040
    Кому он нужен с проклтьем Федуна))). Кстати, по моему, с того момента он больше не забивал?
    Ответить
    Полная Канистра
    1512486719
    интерес есть со многих сторон но со мной ни кто не общался Сам себя петуха пиарит
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    OfaZavr
    1512488181
    Прям все крутой такой, естественно как это со стороны Зенита интереса не может быть это же САМ Заболотный чемпион и обладатель всяческих кубков будет призван протирать лавку за хороший контракт.
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    Serjoga
    1512490481
    "Звезда" на расхват! От скромности Заболотный не умрет!
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    Вомбат
    1512499499
    Думаю, что интерес к Заболотному со стороны Зенита выражается в приглашениях каких-нибудь российских игроков пойти вместе в ночной клуб. Селекционеров Зенита, если они не полные идиоты, Заболотный интересовать не может.
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    ilichkadr
    1512540814
    Интерес есть со многих сторон.., ну, прямо на расхват!!! Похоже, что у Заболотного деньги кончились. Вот и поднимает волну, а СМИ ему подыгрывают.
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    ologreds
    1694991797
    numo528206
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