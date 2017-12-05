Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Данфи: «Погба – не топ-футболист, он очень себялюбив»

    Бывший игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Имон Данфи высказал мнение о полузащитнике манкунианцев Поле Погба.

    «Не думаю, что Погба так хорош. В Англии много парней, которые раздувают его как футболиста. Он в порядке и всегда находится на грани игры. Он сделал первый гол в матче с «Арсеналом» в уик-энд, но за 90 миллионов фунтов стерлингов вы ожидаете гораздо большего за 90 минут.

    Поль не является игроком мирового класса. Я думаю, что он очень себялюбив. Я бы сказал, что он подходит для совместной ночной прогулки или соседства, но не для того, чтобы выигрывать матчи», – сказал Данфи.

    Напомним, 24-летний игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» прошлым летом за 105 миллионов евро, подписав контракт до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dos_Santos
    1512476768
    По его логике, Роналду тоже не топ-футболист. Как и Обамеянг иии.. Кокорин )
    Ответить
    ibragim_ibragimov_99
    1512480624
    а кто такой этот Данфи ?
    Ответить
    SeVeRozaa
    1512494832
    просто Данфи.......
    Ответить
    ologreds
    1694991797
    numo528204
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+