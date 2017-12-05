Данфи: «Погба – не топ-футболист, он очень себялюбив»

Бывший игрок молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Имон Данфи высказал мнение о полузащитнике манкунианцев Поле Погба.

«Не думаю, что Погба так хорош. В Англии много парней, которые раздувают его как футболиста. Он в порядке и всегда находится на грани игры. Он сделал первый гол в матче с «Арсеналом» в уик-энд, но за 90 миллионов фунтов стерлингов вы ожидаете гораздо большего за 90 минут.

Поль не является игроком мирового класса. Я думаю, что он очень себялюбив. Я бы сказал, что он подходит для совместной ночной прогулки или соседства, но не для того, чтобы выигрывать матчи», – сказал Данфи.

Напомним, 24-летний игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» прошлым летом за 105 миллионов евро, подписав контракт до 2021 года.