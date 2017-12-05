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    Вейналдум: «За Промесом на поле нужен глаз да глаз»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум накануне встречи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил, что больше всех мерсисайдцам в составе красно-белых стоит опасаться атакующего хавбека Квинси Промеса.

    Напомним, оба футболиста прекрасно знакомы друг с другом, поскольку вместе выступают за сборную Голландии.

    «За этим парнем нужен глаз да глаз. Он уже доказал свою силу в матчах чемпионата России, где постоянно забивает и раздает голевые передачи. Когда мы встречались в Москве, «Спартак» не мог рассчитывать на нескольких игроков, включая Промеса. Сейчас «Спартак» будет посильнее», – сказал Вейналдум.

    Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 12:57
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    Комментарии (3)
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    OldenVad
    1512472130
    И терять нам нечего!
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    OfaZavr
    1512487104
    и не только за Промесом у нас еще козыри есть он о них вы узнаете только когда будете вынимать мячи из сетки :)
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    ologreds
    1694991797
    numo528194
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