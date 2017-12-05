Вейналдум: «За Промесом на поле нужен глаз да глаз»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум накануне встречи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил, что больше всех мерсисайдцам в составе красно-белых стоит опасаться атакующего хавбека Квинси Промеса.

Напомним, оба футболиста прекрасно знакомы друг с другом, поскольку вместе выступают за сборную Голландии.

«За этим парнем нужен глаз да глаз. Он уже доказал свою силу в матчах чемпионата России, где постоянно забивает и раздает голевые передачи. Когда мы встречались в Москве, «Спартак» не мог рассчитывать на нескольких игроков, включая Промеса. Сейчас «Спартак» будет посильнее», – сказал Вейналдум.

Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.