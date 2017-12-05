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    • Реднапп: «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча «Спартаку» под пение «Энфилда»

    Реднапп: «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча «Спартаку» под пение «Энфилда»

    Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что «Спартаку» будет сложно в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет в Англии. Специалист ждет не менее трех голов в ворота российской команды.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

    – В среду «Ливерпуль» – «Спартак». А эта встреча как завершится?

    – Играют на «Энфилде»? Тогда «Ливерпуль» победит со счетом 3:0 или 4:0. Это будет плохая неделя для России. (Продолжительный смех.)

    – Кто сильнее – «Ливерпуль» или «МЮ»?

    – Трудный вопрос. У красных – отличные форварды. Есть Салах, Мане – блестящие фланговые нападающие. Но лучшая команда Премьер-лиги – «Манчестер Сити», так что вашим клубам еще повезло.

    – Салах уже забил 12 голов в чемпионате. Как его остановить?

    – Это невозможно – фантастический игрок, который в каждом матче только прогрессирует. «Спартаку» нужно постараться солидно действовать в обороне, но это все равно вряд ли поможет. «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча под пение «Энфилда».

    – Но «Спартак» сдержал англичан в Москве. У него тоже есть хорошие игроки – Промес, например.

    – О, Промес. Слышал о нем. Хороший парень, но этого мало для «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 10:31
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    Комментарии (32)
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    OldenVad
    1512472019
    Главное забить больше чем Ливер
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    Dos_Santos
    1512476596
    Главная проблема - это игра на выезде. Если у наших коленки не затрусятся, то англичан ждет сюрприз
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    subbotaspartak
    1512478953
    Вспомним Гаврилова и пять голов на туманном альбионе с его подачи. Удачи.
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    ФК Факел
    1512480882
    будем надеяться на лучшее для Спартака ) Нужен быстрый гол чтоб забил Спартак тогда будет гораздо проще им играть в свой футбол ! Но соглашусь с тебя что все равно фаворит Ливерпуль как не крути и Спартаку будет очень тяжело перебегать Англичан ! Так что Удачи Спартаку в завтрашней игре
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    Zorro 20
    1512481108
    Спартаку надо расслабится и посторатся показать свой максимум, и не надо посыпать себя пеплом в случаи неудачи, завтра Спартаку будет противостоять одна из лучших атакующих команд в мире поэтому все может быть и 7:0 или 4:4 в зависимости сколько Ловрен и Кариус привезут себе.
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    Полная Канистра
    1512482808
    Джикия уроет вашего салаха тоже мне нашёл бога Если вам Промеса мало то другие вдрючат Потом посмотрим как ты редиска будешь ржать
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    victosha
    1512490525
    Гарик просто большой шутник.
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    Отчаянный Пердун
    1512501354
    господин Реднапп пускай Ливерпуль забьёт 3-4 мяча но пропустит 5 или 6 мячей. P.S. Искренне ваш Отчаянный Пердун.
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    shpilman
    1512502763
    это мало для Спартака, т.к. это всего лишь 1 игрок, а их 11 будет и терять им нечего, так что бойтесь суки!!!!
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    ologreds
    1694991798
    numo528182
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