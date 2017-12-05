Реднапп: «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча «Спартаку» под пение «Энфилда»

Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что «Спартаку» будет сложно в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет в Англии. Специалист ждет не менее трех голов в ворота российской команды.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

– В среду «Ливерпуль» – «Спартак». А эта встреча как завершится?

– Играют на «Энфилде»? Тогда «Ливерпуль» победит со счетом 3:0 или 4:0. Это будет плохая неделя для России. (Продолжительный смех.)

– Кто сильнее – «Ливерпуль» или «МЮ»?

– Трудный вопрос. У красных – отличные форварды. Есть Салах, Мане – блестящие фланговые нападающие. Но лучшая команда Премьер-лиги – «Манчестер Сити», так что вашим клубам еще повезло.

– Салах уже забил 12 голов в чемпионате. Как его остановить?

– Это невозможно – фантастический игрок, который в каждом матче только прогрессирует. «Спартаку» нужно постараться солидно действовать в обороне, но это все равно вряд ли поможет. «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча под пение «Энфилда».

– Но «Спартак» сдержал англичан в Москве. У него тоже есть хорошие игроки – Промес, например.

– О, Промес. Слышал о нем. Хороший парень, но этого мало для «Спартака».