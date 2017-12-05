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    Кавани хочет завершить групповой этап ЛЧ на первом месте

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал, что перед командой до сих пор стоит задача финишировать в группе Лиги чемпионов на первом месте.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Парижане после пяти туров лидируют в группе с 15 очками. «Бавария» идет второй, отставая на три балла.

    «Изначально мы понимали, что финишировать на первом месте в группе с «Баварией», будет тяжело. Но сейчас мы лидируем и определенно не хотим сдавать позиции. Надо фокусироваться на собственной игре и показать хороший футбол, чтобы решить эту задачу.

    Рекорд Златана Ибрагимовича? Время придет. Это особенный момент для любого игрока. Но, честно говоря, все в «ПСЖ» знают, как я к этому отношусь. Результаты команды я ставлю гораздо выше, чем свои собственные достижения. Я всегда стараюсь отдаваться игре по максимуму. Самое важное – это победить. Надеюсь, что закончится все завоеванием трофея», – заявил Кавани.

    Напомним, что Ибрагимович является лучшим снайпером в истории «ПСЖ» со 156 голами, у уругвайца – 153.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 09:57
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    Комментарии (2)
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    Алекс Таранов
    1512469601
    Интересно сколько Ковани с Суаросом насуют России на ЧМ18?)))
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    ologreds
    1694991799
    numo528179
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