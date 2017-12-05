Тренер «Спортинга» Жезуш не ждет появления Месси в составе «Барселоны»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш рассказал о двух планах своей команды на матч Лиги чемпионов против «Барселоны». По его словам, разница заключается в том, появится ли на поле Лионель Месси или нет.

«Этот поединок не может быть главным в сезоне – он бы был таким, если бы «Спортинг» играл в финале Лиги чемпионов!

Что касается Месси, то он не вышел с первых минут против «Ювентуса» в Турине, и мне кажется, что завтра он тоже начнет на скамейке, хотя это только предположение. В любом случае наличие или отсутствие Месси в стартовом составе не слишком повлияет на нашу стратегию.

У нас есть план «А» на случай, если Месси в «основе», и план «Б», если он на скамейке, и мы будем их придерживаться», – сказал Жезуш.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Спортинг» состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Каталонцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира – они имеют 11 очков в турнирной таблице группы D. Португальцы идут третьими с семью очками, отставая от «Ювентуса» на один балл.