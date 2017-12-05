Кьеллини не поможет «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». У футболиста гастроэнтерит. Что касается Марио Манджукича, то футболист отправился на выезд с командой, хотя испытывает проблемы с икроножной мышцей.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Ювентус» состоится в вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Туринцы занимают вторую строчку в турнирной таблице группы А с восемью очками, греческая команда замыкает квартет с одним баллом на своем счету.