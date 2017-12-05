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    Кьеллини не поможет «Ювентусу» в Лиге чемпионов

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». У футболиста гастроэнтерит. Что касается Марио Манджукича, то футболист отправился на выезд с командой, хотя испытывает проблемы с икроножной мышцей.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Ювентус» состоится в вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени. Туринцы занимают вторую строчку в турнирной таблице группы А с восемью очками, греческая команда замыкает квартет с одним баллом на своем счету.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 07:14
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    Комментарии (3)
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    Dart Veider
    1512457866
    Херово однако справимся и без них
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    Ювентини-Р.Баджо
    1512500043
    И Джиджи Макс на скамейку усадил(
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    ologreds
    1694991799
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