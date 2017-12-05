Хайнкес: «Неправильно говорить, что с «ПСЖ» мы сыграем на победу в группе. Речь идет о престиже»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Было бы неправильно декларировать, что мы играем на победу в группе. Речь идет о престиже. Мы хотим забыть о первом матче. Я уверен, что мы не только покажем правильный настрой, но и отличную игру одного из лучших клубов Европы. Это будет матч на равных», – сказал немец.

Напомним, встреча команд в первом круге групповой стадии завершилась победой парижан со счетом 3:0. После матча экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинул должность.

Игра на «Альянц-Арене» начнется в 22:45 по московскому времени.