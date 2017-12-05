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    • Хайнкес: «Неправильно говорить, что с «ПСЖ» мы сыграем на победу в группе. Речь идет о престиже»

    Хайнкес: «Неправильно говорить, что с «ПСЖ» мы сыграем на победу в группе. Речь идет о престиже»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    «Было бы неправильно декларировать, что мы играем на победу в группе. Речь идет о престиже. Мы хотим забыть о первом матче. Я уверен, что мы не только покажем правильный настрой, но и отличную игру одного из лучших клубов Европы. Это будет матч на равных», – сказал немец.

    Напомним, встреча команд в первом круге групповой стадии завершилась победой парижан со счетом 3:0. После матча экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинул должность.

    Игра на «Альянц-Арене» начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.12.2017 01:31
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    Комментарии (3)
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    Cubinec1989
    1512447200
    Будет бой...или бойня. Но в Баварию Хайнкеса верится больше чем в Баварию Анчелотти
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    PNZ1985
    1512448878
    Просто порвать толстосумов нафиг! ждем 5:2!
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    ologreds
    1694991799
    numo528158
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