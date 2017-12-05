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    • Заболотный извинился перед болельщиками «Тосно» за поражение 0:6 от ЦСКА

    Заболотный извинился перед болельщиками «Тосно» за поражение 0:6 от ЦСКА

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от ЦСКА (0:6) в 19-м туре чемпионата России.

    «Все-таки дает о себе знать искусственное поле, на котором мы тренируемся. Когда выходишь на натуральное поле и в такой снег, ноги сразу садятся. В таких условиях, к сожалению, сложно играть на максимуме или хотя бы так же, как соперник.

    Согласен ли с Кутеповым, что при таких погодных условиях нельзя играть? Те, кто прошел через ФНЛ, знают, что надо выходить играть в любых условиях. Скажут играть – будем играть.

    Мы с ЦСКА были в равных условиях и проиграли матч. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые нам поддерживали. Нам, если честно, стыдно», — сказал Заболотный в эфире программы «8-16».

    Команда Дмитрия Парфенова занимает 13-е место в турнирной таблице.

    11-го декабря клуб из Ленинградской области в рамках 20-го тура примет лидера чемпионата «Локомотив».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 01:20
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Павелий
    1512427275
    А всё из-за того, что бахвалился голу в ворота Спартака!
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    shinnik
    1512448983
    Из под Паровоза будешь извиняться.
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    nirita
    1512452748
    Как же ты долго отходил от 0-6.
    Ответить
    raritet
    1512465706
    а вот теперь все понятно, поскольку в Зените туго с теми, кто может извиняться перед болелами, на эту трудную и опасную роль в Зенит берут Заболотного.
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    ologreds
    1694991800
    numo528157
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