Заболотный извинился перед болельщиками «Тосно» за поражение 0:6 от ЦСКА

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от ЦСКА (0:6) в 19-м туре чемпионата России.

«Все-таки дает о себе знать искусственное поле, на котором мы тренируемся. Когда выходишь на натуральное поле и в такой снег, ноги сразу садятся. В таких условиях, к сожалению, сложно играть на максимуме или хотя бы так же, как соперник.

Согласен ли с Кутеповым, что при таких погодных условиях нельзя играть? Те, кто прошел через ФНЛ, знают, что надо выходить играть в любых условиях. Скажут играть – будем играть.

Мы с ЦСКА были в равных условиях и проиграли матч. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые нам поддерживали. Нам, если честно, стыдно», — сказал Заболотный в эфире программы «8-16».

Команда Дмитрия Парфенова занимает 13-е место в турнирной таблице.

11-го декабря клуб из Ленинградской области в рамках 20-го тура примет лидера чемпионата «Локомотив».