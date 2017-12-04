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    • Моуринью: «Надеюсь, к матчу с ЦСКА Погба будет в хорошей форме»

    Моуринью: «Надеюсь, к матчу с ЦСКА Погба будет в хорошей форме»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА прокомментировал игру вратарей команды, а также выразил надежду, что полузащитник Поль Погба подойдет ко встрече с армейцами в хорошей форме.

    «Доводилось ли мне работать с вратарем лучше, чем Давид Де Хеа? Да, доводилось. Это Серхио Ромеро. Потому что он будет играть завтра. Все мои вратари – лучшие.

    Что касается удаления Погба в матче с «Арсеналом», то завтра он будет играть, и это все, что имеет значение. Был большой матч, он немного устал, но надеемся, что завтра он будет в хорошей форме и счастлив играть», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 17:59
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    Комментарии (4)
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    Joni
    1512400215
    по мату ЦСКА не обыграешь
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    Rainmaker
    1512400614
    О да :)
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    Gullit 76
    1512412654
    Рахимича на него нет!
    Ответить
    ologreds
    1694991803
    numo528117
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