Моуринью: «Надеюсь, к матчу с ЦСКА Погба будет в хорошей форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА прокомментировал игру вратарей команды, а также выразил надежду, что полузащитник Поль Погба подойдет ко встрече с армейцами в хорошей форме.

«Доводилось ли мне работать с вратарем лучше, чем Давид Де Хеа? Да, доводилось. Это Серхио Ромеро. Потому что он будет играть завтра. Все мои вратари – лучшие.

Что касается удаления Погба в матче с «Арсеналом», то завтра он будет играть, и это все, что имеет значение. Был большой матч, он немного устал, но надеемся, что завтра он будет в хорошей форме и счастлив играть», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.