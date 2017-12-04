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    • Агент Шкриньяра: «Интерес «Реала» и «Барселоны»? Милан хочет выиграть чемпионство с «Интером»

    Агент Шкриньяра: «Интерес «Реала» и «Барселоны»? Милан хочет выиграть чемпионство с «Интером»

    Агент Кароль Сконто, представляющий интересы защитника «Интера» Милана Шкриньяра, заявил, что словак не обращает внимание на информацию об интересе «Барселоны» и «Реала» и сосредоточен только на том, чтобы помочь «нерадзурри» завоевать чемпионство.

    «Милан действительно горд быть частью большой команды и постоянно играть за «Интер». Мы все очень довольны тем, как начался сезон.

    Был ли правильным переход в стан «нерадзурри»? Определенно. После отличного сезона с «Сампдорией» Шкриньяр по-прежнему способен расти и улучшать свои качества в таком топ-клубе, как «Интер».

    Интерес «Барселоны» и «Реала»? В прессе всплывали названия лучших команд в мире, но в данный момент Милан вообще не хочет быть втянутым в различные слухи. Он в «Интере» всего пять месяцев и у него впереди еще много работы, а также много подвигов в черно-синей футболке.

    Посмотрим, что произойдет в будущем. Основные цели на данный момент? Выиграть скудетто и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал агент.

    Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в июле 2017 года. Его контракт с миланцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 16:59
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    Комментарии (3)
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    Эмом
    1512399512
    Милан хочет выиграть чемпионство с Интером ))
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    ologreds
    1694991803
    numo528112
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