Аусилио: «Реалу» еще нужно постараться убедить Икарди покинуть «Интер»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио заявил, что нападающий Мауро Икарди не намерен покидать клуб, несмотря на интерес «Реала».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 110 миллионов евро.

«Интерес «Реала» к Икарди? Нет необходимости убеждать его остаться в «Интере». У него длительный контракт и н ясно дал понять, чего хочет.

Мауро наш капитан, и он хочет выигрывать в футболке «нерадзурри». Все это выходит за рамки контрактов и предложений.

«Реал» не связывался с нами, но они должны постараться убедить Икарди отказаться от проекта, подобного нашему, в котором он является ведущим футболистом.

Поэтому, даже если предложение и поступит, то он не станет для нас проблемой», – сказал Аусилио.

Нынешний контракт 24-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне Икарди провел 15 матчей, записав в свой актив 16 мячей и одну голевую передачу.