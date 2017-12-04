Гвардиола: «Погба пожелал травм игрокам «Манчестер Сити»? Уверен, это было сказано на эмоциях»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, пожелавшего игрокам «горожан» получить травмы накануне дерби.

Напомним, что сам француз не сможет принять участия в матче 16-го тура из-за дисквалификации: хавбек получил прямую красную карточку в прошлом поединке с «Арсеналом».

«Погба действительно так сказал? Надеюсь, мы избежим травм.

Мне бы хотелось, чтобы Поль сыграл против «Манчестер Сити», потому что мне нравится встречаться с соперниками в их сильнейших составах, чтобы посмотреть, сможем ли мы победить.

В конце концов, думаю, это было сказано на эмоциях. Я практически уверен, Погба не желает другим игрокам получить травму», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.