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    • Гвардиола: «Погба пожелал травм игрокам «Манчестер Сити»? Уверен, это было сказано на эмоциях»

    Гвардиола: «Погба пожелал травм игрокам «Манчестер Сити»? Уверен, это было сказано на эмоциях»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, пожелавшего игрокам «горожан» получить травмы накануне дерби.

    Напомним, что сам француз не сможет принять участия в матче 16-го тура из-за дисквалификации: хавбек получил прямую красную карточку в прошлом поединке с «Арсеналом».

    «Погба действительно так сказал? Надеюсь, мы избежим травм.

    Мне бы хотелось, чтобы Поль сыграл против «Манчестер Сити», потому что мне нравится встречаться с соперниками в их сильнейших составах, чтобы посмотреть, сможем ли мы победить.

    В конце концов, думаю, это было сказано на эмоциях. Я практически уверен, Погба не желает другим игрокам получить травму», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    04.12.2017 13:40
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512384501
    Если Погба и вправду такое пожелал, то ответная карма его точно настигнет!
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    Italian_93
    1512384528
    Это сказано из-за тупости, как в МЮ вернулся так путного ничего сделать не может, постоянно ноет, симулирует и лезет на рожон с судьей
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    DOCTOR PENALTY
    1512385689
    Во всех его поступках какой-то налёт дебильности. Закомплексованность какая-то.
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    Derzkiy1
    1512391625
    Чернишь не думает головой просто , что говорит
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    ologreds
    1694991803
    numo528096
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