Фернандес: «Может быть, у ЦСКА, как и у «Базеля», получится обыграть «Манчестер Юнайтед»?»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне выездного поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» выразил надежду, что у армейцев получится одолеть манкунианцев, как это удалось две недели назад «Базелю».

В прошлом туре швейцарская команда на своем поле обыграла «красных дьяволов» со счетом 1:0.

«Предстоит сложнейший матч. «Манчестер Юнайтед» очень силен, и я отдаю себе отчет в том, что нам придется много защищаться. Постараемся быть предельно аккуратными. Важно, как мы начнем игру, ни в коем случае нельзя пропускать так называемый быстрый гол, как это произошло с нами в домашнем поединке.

В предыдущем туре «красные дьяволы» проиграл «Базелю». У чемпионов Швейцарии получилось, может, и мы сумеем? Еще помню, как три года назад мы победили в Манчестере, правда, тогда играли против «Сити». Я к тому, что в футболе возможно все. Пока есть шансы, надо сражаться», – сказал Фернандес.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. В первой встрече, которая прошла в Москве в рамках второго тура, победа осталась за подопечными Жозе Моуринью (4:1).