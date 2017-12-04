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    • Фернандес: «Может быть, у ЦСКА, как и у «Базеля», получится обыграть «Манчестер Юнайтед»?»

    Фернандес: «Может быть, у ЦСКА, как и у «Базеля», получится обыграть «Манчестер Юнайтед»?»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне выездного поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» выразил надежду, что у армейцев получится одолеть манкунианцев, как это удалось две недели назад «Базелю».

    В прошлом туре швейцарская команда на своем поле обыграла «красных дьяволов» со счетом 1:0.

    «Предстоит сложнейший матч. «Манчестер Юнайтед» очень силен, и я отдаю себе отчет в том, что нам придется много защищаться. Постараемся быть предельно аккуратными. Важно, как мы начнем игру, ни в коем случае нельзя пропускать так называемый быстрый гол, как это произошло с нами в домашнем поединке.

    В предыдущем туре «красные дьяволы» проиграл «Базелю». У чемпионов Швейцарии получилось, может, и мы сумеем? Еще помню, как три года назад мы победили в Манчестере, правда, тогда играли против «Сити». Я к тому, что в футболе возможно все. Пока есть шансы, надо сражаться», – сказал Фернандес.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. В первой встрече, которая прошла в Москве в рамках второго тура, победа осталась за подопечными Жозе Моуринью (4:1).

    Источник: Бобсоккер

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    04.12.2017 12:22
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    Комментарии (18)
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    Татарин за ЦСКА
    1512384096
    Ну учитывая,что у МЮ следующая игра против МС в чемпионате,то можно предположить,что Жозе выставит полурезервный состав,а там можно и побороться с ними миниму за ничейку.Удачи и ЦСКА и Спартаку в ЛЧ,ну а потом возможно в ЛЕ
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    Chernyi Lis
    1512384454
    с базелем договорняк..во вред цска и поддержку гейвропы!! так что надо биться цска!!!удачи вам..!!!!победы!!!!!!))
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    victosha
    1512384588
    ЛЕ как минимум уже в кармане, почему бы и не раскрепоститься и не сыграть на кураже?
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    momwig_
    1512384841
    Может быть. Но если у Базеля получится обыграть Бенфику, то всем будет на это похер..
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    Zenmaster
    1512385421
    ЦСКА по силам нагнуть МЮ !!! НИЧЕГО заоблачного они не показывают -- крепкая команда с наигранным составом -- так и кони тоже !!! Поэтому т.к. терять нечего ( лига Европы в кармане ) надо выйти и напихать им полную сетку подарков !!!
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    Derzkiy1
    1512391851
    Мю Базелю второй тайм просто так отдали ! Но и цска может повезёт , мю не стабилен
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    a-rakhmatov
    1512397080
    Вполне возможно обыграть МЮ, для этого нужно огромное желание и везение....удачи коням)))
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    river31
    1512401182
    Правильно Марио! Не боги горшки обжигают. Все возможно. Постарайтесь завтра, верим в команду!!!
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    OfaZavr
    1512401757
    Ну а чем черт не шутит, старайтесь глядишь и получиться.
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    ologreds
    1694991805
    numo528090
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