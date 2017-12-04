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    • Колыванов порекомендовал Дзюбе уйти в аренду в зарубежный клуб

    Колыванов порекомендовал Дзюбе уйти в аренду в зарубежный клуб

    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов уверен, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не вписывается в концепцию Роберто Манчини. Он считает, что нападающему следует поискать варианты трудоустройства в зарубежном чемпионате, чтобы иметь игровую практику перед домашним чемпионатом мира.

    – Не выпадает ли из командной игры «Зенита» Артем Дзюба?

    – На игре Дзюбы сказывается отсутствие постоянной игровой практики. При прежних наставниках «Зенита» он привык играть по 90 минут и быть на первых ролях. Сейчас ему приходится использовать предоставляемые ему главным тренером шансы. Питерский клуб при Манчини стал играть по-другому, и Дзюба просто не вписывается в новую концепцию.

    – В такой ситуации форварду лучше уходить из команды?

    – Конечно, Дзюба мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира. Только для этого ему нужна постоянная игровая практика. Вариант с арендой в зарубежный клуб был бы для него оптимальным. Это Федору Смолову совершенно не обязательно уходить в «Реал».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.12.2017 09:53
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    Комментарии (23)
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    polozovs
    1512378395
    куда бы Дзюба не пришел там начинаются проблемы ))) был шанс в ХаллСити, но теперь даже не знаю куда ему податься... есть мнения ?
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    OfaZavr
    1512379629
    Оптимальный вариант для него это ФНЛ.
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    KalterJax
    1512379961
    До истечения контракта он не уйдёт! После перехода из спартака он себе такую нереальную зарплату выбил что ни куда не уйдёт! его и не возьмут никуда с такой зарплатой!
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    APchelov
    1512380522
    В пару к сычёву в казанку самое то для дзюбы.
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    фантоци
    1512387408
    Что бы куда то уходить,надо что б кто то хотел тебя приобрести)
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    777+
    1512389141
    На сегодняшний день Дзюба - это явно переоцененный персонаж в российском футболе. Сейчас он заложник схемы Манчини, заложник российского паспорта и как следствие заложник собственной зарплаты. Кому он нужен в аренду с такой зарплатой? Игать ("феерить") в условном Ростове или "полировать" лавку в Зените? Понятно, что нужно стремится к высшим целям, но в данном случае "Каждый сверчок знай свой шесток" - это про него......((((
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    кеша_КБ
    1512394259
    - Дз., ты так обильно"обосрал" сам себе свою спортивную и человеческую "репутацию", будучи на разминке в матче против "Спартака",когда (своей правой бутцой)ты давил спартаковский шарф, что тебе место - только на зоне, в "спорт-отряде"(((, мразь ты, Дзюба(((((((((((((((((((((((((((((((
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    Полная Канистра
    1512407642
    вот в команду // ПИРОЖОК// он пойдёт
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    alimpic
    1512465352
    слава Богу, он не перешел в Локо))) а так не знаю согласится ли Дзюба на сокращение зарплаты в 3 раза что бы поиграть зарубежом
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    ologreds
    1694991805
    numo528077
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