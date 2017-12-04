Колыванов порекомендовал Дзюбе уйти в аренду в зарубежный клуб

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов уверен, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не вписывается в концепцию Роберто Манчини. Он считает, что нападающему следует поискать варианты трудоустройства в зарубежном чемпионате, чтобы иметь игровую практику перед домашним чемпионатом мира.

– Не выпадает ли из командной игры «Зенита» Артем Дзюба?

– На игре Дзюбы сказывается отсутствие постоянной игровой практики. При прежних наставниках «Зенита» он привык играть по 90 минут и быть на первых ролях. Сейчас ему приходится использовать предоставляемые ему главным тренером шансы. Питерский клуб при Манчини стал играть по-другому, и Дзюба просто не вписывается в новую концепцию.

– В такой ситуации форварду лучше уходить из команды?

– Конечно, Дзюба мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира. Только для этого ему нужна постоянная игровая практика. Вариант с арендой в зарубежный клуб был бы для него оптимальным. Это Федору Смолову совершенно не обязательно уходить в «Реал».