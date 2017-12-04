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    • Горецка пообещал решить свое будущее до закрытия январского трансферного окна

    Горецка пообещал решить свое будущее до закрытия январского трансферного окна

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка пояснил свою нерасторопность в вопросе продления контракта с клубом.

    «Сейчас для принятия решения нужно обдумывать невероятно много вещей. Но для меня вопрос вообще не обусловлен деньгами. Мы об этом даже не говорили.

    Я такой человек, который тщательно анализирует все варианты. Поэтому должен понять, что необходимо делать. Но я приму решение до завершения января», – сказал Горецка.

    Руководство «Шальке-04» предложило футболисту сборной Германии обновленный контракт, по которому он будет получать 12 миллионов евро в год. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    04.12.2017 09:06
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    Комментарии (2)
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    Dgad
    1512368072
    Шальке сейчас середняк, надо идти на повышение но только не в Баварию
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    ologreds
    1694991805
    numo528072
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