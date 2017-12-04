Горецка пообещал решить свое будущее до закрытия январского трансферного окна

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка пояснил свою нерасторопность в вопросе продления контракта с клубом.

«Сейчас для принятия решения нужно обдумывать невероятно много вещей. Но для меня вопрос вообще не обусловлен деньгами. Мы об этом даже не говорили.

Я такой человек, который тщательно анализирует все варианты. Поэтому должен понять, что необходимо делать. Но я приму решение до завершения января», – сказал Горецка.

Руководство «Шальке-04» предложило футболисту сборной Германии обновленный контракт, по которому он будет получать 12 миллионов евро в год. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2018 года.