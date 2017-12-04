Булыкин: «В начале сезона «Спартак» действовал слишком вальяжно»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал про условия, при которых «Спартак» сможет побороться за призовые места в текущем сезоне чемпионата России.

«В начале сезона чемпион действительно действовал слишком вальяжно, и это отмечали все. Особенно это чувствовалось в концовках матчей. Поэтому «Спартак» регулярно пропускал «на флажке», теряя концентрацию. Успешный матч за Суперкубок дополнительно расслабил красно-белых.

Но все мы знаем, что «Спартак» – серьезная команда. Если подопечные Карреры будут демонстрировать свой лучший футбол, то окажутся в призах», – считает Булыкин.

После 19-ти туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.