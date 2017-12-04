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    • Булыкин: «В начале сезона «Спартак» действовал слишком вальяжно»

    Булыкин: «В начале сезона «Спартак» действовал слишком вальяжно»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал про условия, при которых «Спартак» сможет побороться за призовые места в текущем сезоне чемпионата России.

    «В начале сезона чемпион действительно действовал слишком вальяжно, и это отмечали все. Особенно это чувствовалось в концовках матчей. Поэтому «Спартак» регулярно пропускал «на флажке», теряя концентрацию. Успешный матч за Суперкубок дополнительно расслабил красно-белых.

    Но все мы знаем, что «Спартак» – серьезная команда. Если подопечные Карреры будут демонстрировать свой лучший футбол, то окажутся в призах», – считает Булыкин.

    После 19-ти туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

    Источник: RT

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    04.12.2017 08:18
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
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    У нас хоть и много " Италии" в Спартаке, но играем по-русски. Долго запрягаем, а потом жопу рвём. Но всё-равно выигрываем!
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