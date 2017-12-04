Ковачу приятно внимание со стороны «Баварии»

Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач пока не готов говорить о серьезности намерений «Баварии» пригласить его на аналогичный пост.

«На данный момент у меня есть важные задачи, которые я решаю в «Айнтрахте». И сейчас это единственное, что имеет значение для меня.

Любому будет приятно упоминание в связи с «Баварией», но я не знаю, насколько они правдивы. У меня отличный клуб, замечательная команда, которая еще только строится», – приводит слова Ковача FAZ.

Стоит отметить, что 46-летний специалист работает в «Айнтрахте» с 2016 года.