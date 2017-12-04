Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Швец: «Со Смоловым все нормально. Мы извинились друг перед другом»

    Швец: «Со Смоловым все нормально. Мы извинились друг перед другом»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец назвал поражение от «Краснодара» обидным. Напомним, что до перерыва команда из Грозного выигрывала со счетом 2:0, уступив в итоге со счетом 2:3.

    – Первый тайм хорошо сложился для нас, должны были продолжать играть также. Мы должны были продолжать во втором тайме играть также, но почему-то сели в оборону. «Краснодару» это было удобно и он обыграл нас.

    – Знали, что «Краснодар» слабо играет при стандартных положениях?

    – Нет, они нормально играют. Но нам сказали, что они пропускают со стандартов. Но слабо – нет.

    – Каково вести в счете 2:0 и проиграть в итоге?

    – Очень обидно. Но ничего, на ошибках учатся. У нас молодая команда, и в будущем это сделает нас только сильнее.

    – В первом тайме случился инцидент недалеко от ваших ворот. Что произошло?

    – Ничего особенного не произошло. Я извинился перед Смоловым, он – передо мной. Просто была вспышка эмоций, игровой момент. Мы извинились друг перед другом. Думаю, все нормально.

    – Что скажете о пенальти в ваши ворота?

    – Не видел момент. Но говорят, что пенальти не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2017 07:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    x-x-x-x-x
    1512388930
    надо было врезать Федору чтоб знал откуда команда Терек
    Ответить
    ologreds
    1694991805
    numo528063
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+