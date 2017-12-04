Швец: «Со Смоловым все нормально. Мы извинились друг перед другом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец назвал поражение от «Краснодара» обидным. Напомним, что до перерыва команда из Грозного выигрывала со счетом 2:0, уступив в итоге со счетом 2:3.

– Первый тайм хорошо сложился для нас, должны были продолжать играть также. Мы должны были продолжать во втором тайме играть также, но почему-то сели в оборону. «Краснодару» это было удобно и он обыграл нас.

– Знали, что «Краснодар» слабо играет при стандартных положениях?

– Нет, они нормально играют. Но нам сказали, что они пропускают со стандартов. Но слабо – нет.

– Каково вести в счете 2:0 и проиграть в итоге?

– Очень обидно. Но ничего, на ошибках учатся. У нас молодая команда, и в будущем это сделает нас только сильнее.

– В первом тайме случился инцидент недалеко от ваших ворот. Что произошло?

– Ничего особенного не произошло. Я извинился перед Смоловым, он – передо мной. Просто была вспышка эмоций, игровой момент. Мы извинились друг перед другом. Думаю, все нормально.

– Что скажете о пенальти в ваши ворота?

– Не видел момент. Но говорят, что пенальти не было.