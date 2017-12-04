Симоне Индзаги: «ВАР работает против футболистов»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказал свое мнение относительно применения технологии видеоповторов в современном футболе.

«Создается впечатление, что ВАР работает против футболистов. Теперь всем приходится каждый раз сомневаться после забитого гола – праздновать ли его? В мое время было достаточно просто посмотреть на бокового судью», – сказал Индзаги.

Стоит отметить, что в матче 15-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл на выезде «Сампдорию». В одном из эпизодов встречи судья не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной площади защитника генуэзцев Бартоша Бережински.