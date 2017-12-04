Клопп согласился отпустить Старриджа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отпустить нападающего своей команды Дэниэля Старриджа в зимнее трансферное окно. Футболист недоволен малым количеством игрового времени перед чемпионатом мира-2018, поэтому ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.

Клопп провел личную встречу с футболистом, на которой дал согласие на его переход, если клубу поступит серьезное предложение. Напомним, что в его услугах заинтересован «Милан».

В текущем сезоне Старридж провел девять матчей в Премьер-лиге, забив два гола и отдав результативную передачу.