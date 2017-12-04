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    Клопп согласился отпустить Старриджа

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отпустить нападающего своей команды Дэниэля Старриджа в зимнее трансферное окно. Футболист недоволен малым количеством игрового времени перед чемпионатом мира-2018, поэтому ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.

    Клопп провел личную встречу с футболистом, на которой дал согласие на его переход, если клубу поступит серьезное предложение. Напомним, что в его услугах заинтересован «Милан».

    В текущем сезоне Старридж провел девять матчей в Премьер-лиге, забив два гола и отдав результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    04.12.2017 06:29
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    Комментарии (4)
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    ДАША Д
    1512361458
    Милан - это несерьёзно.
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    ologreds
    1694991807
    numo528059
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