Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    РФПЛ. «Анжи» разгромил «СКА-Хабаровск»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Анжи» дома крупно обыграл «СКА-Хабаровск» – 4:0.

    Махачкалинский клуб остался на 15-м месте в турнирной таблице. Хабаровчане – 16-е.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Анжи (Махачкала) – СКА-Хабаровск – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лескано, 1; 2:0 – Полуяхтов, 8; 3:0 – Маркелов, 43; 4:0 – Армаш, 86.

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Эльмурзаев, 83), Тетрашвили, Самараджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 83), Данченко (Иванченко, 78), Маркелов, Лескано.

    «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Баляйкин (Довбня, 31), Димидко, Пуцко (Эдиев, 22), Никифоров, Наваловский, Савичев, Калинский, Федотов, Маркович (Христов, 52).

    Удаление: нет – Криворучко, 27.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2017 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1512323633
    Ну не плохо,не плохо.Криворучко конечно в эпизоде с удалением был кривоножко!!!
    Ответить
    Par Mezan
    1512323658
    Жал, чта поздна начал играт.
    Ответить
    Edward52
    1512323784
    Конечно, победа с позиции силы заслужена.
    Ответить
    insider_retro
    1512324003
    4 мяча с игры показали превосходство Анжи и способность клуба ещё побороться... Начиная с ничьих со Спартаком и Зенитом, махачкалинцам фатально не везло... Думаю, у Анжи ещё есть шансы для движения наверх!! Хабаровчане окончательно определились...
    Ответить
    zigbert
    1512324986
    Анжи еще поборется.
    Ответить
    Sanechka Expert
    1512325680
    ща глядищь до еврокубков доползут
    Ответить
    anjaneri
    1512328251
    Анжанерами доволен
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1512331798
    Я одного понять не могу. К чему эта иллюзия борьбы. Клубы с дальней сибири и востока стабильно выходят в ПЛ и тут же вылетают обратно. И это понятно. Это ж лидерам надо полдня убить на перелет в такую даль, вот и сливают их потихонечку. Ну скажите вы прямо ребята хер вам, толку вот от этого онанизма.
    Ответить
    VVM1964
    1512333763
    Да , СКА - на выход , что думаю позитивно , летать в Хабаровск " Зениту ( врагу ) не пожелаешь "
    Ответить
    ologreds
    1694991809
    numo528028
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+