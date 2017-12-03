РФПЛ. «Анжи» разгромил «СКА-Хабаровск»

В матче 19-го тура РФПЛ «Анжи» дома крупно обыграл «СКА-Хабаровск» – 4:0.
Махачкалинский клуб остался на 15-м месте в турнирной таблице. Хабаровчане – 16-е.
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Анжи (Махачкала) – СКА-Хабаровск – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Лескано, 1; 2:0 – Полуяхтов, 8; 3:0 – Маркелов, 43; 4:0 – Армаш, 86.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Эльмурзаев, 83), Тетрашвили, Самараджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 83), Данченко (Иванченко, 78), Маркелов, Лескано.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Баляйкин (Довбня, 31), Димидко, Пуцко (Эдиев, 22), Никифоров, Наваловский, Савичев, Калинский, Федотов, Маркович (Христов, 52).
Удаление: нет – Криворучко, 27.