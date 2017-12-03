Рейнгольд: «Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартака».

Встреча пройдет 6 декабря на стадионе «Энфилд Роуд». Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю». Но только в том случае, если у москвичей пуст лазарет. Тогда неважно, где играть. И даже хорошо, что матч пройдет в Ливерпуле.

Болельщики англичан погонят вперед. И тогда за счет Промеса, Зе Луиша и Адриано «Спартак» может наказать соперника. В этом заключается моя вера. И если футболисты сами это поймут и дадут бой – получится спектакль. Как получится? Посмотрим», – сказал Рейнгольд.