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    • Рейнгольд: «Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю»

    Рейнгольд: «Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Спартака».

    Встреча пройдет 6 декабря на стадионе «Энфилд Роуд». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    «Спартак» по составу и игровым качествам не уступает «Ливерпулю». Но только в том случае, если у москвичей пуст лазарет. Тогда неважно, где играть. И даже хорошо, что матч пройдет в Ливерпуле.

    Болельщики англичан погонят вперед. И тогда за счет Промеса, Зе Луиша и Адриано «Спартак» может наказать соперника. В этом заключается моя вера. И если футболисты сами это поймут и дадут бой – получится спектакль. Как получится? Посмотрим», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2017 19:54
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    Комментарии (39)
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    raritet
    1512325439
    Высказывание недалеко от истины. Разница только в интенсивности чемпионатов. В АПЛ привычно биться от ножа и бежать на 5 добавленной как у нас на 3 минуте начала встречи. И если Спартаку удастся сохранить интенсивность на протяжение всего матча . почему бы не случиться чуду? Все-таки, Ливерпуль -это не Манчестер Сити, при всем уважении к этому клубу. И Зенит в свое время играл с ним, когда в его составе игроки покруче были.
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    RamonCSKA
    1512326357
    мда глушаков =коутинье, смешно даже
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    acer2003
    1512327061
    Да,уж Спартак не уступает Ливерпулю, ЦСКА- Реалу, Краснодар -Баварии.....Мечты,мечты)))
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    RotBerg
    1512328646
    Внатуре секта )))) Рейнгольд Кафельников Бубен и т.д и т.п ))) Пи...да не нарожает, так пищевик наловит))))
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    APchelov
    1512329414
    Даже в Хабаровске болельщики кричат - СКА-чемпион!
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    Serjoga
    1512329573
    Никаких прогнозов писать не хочу! Хочу посмотреть хороший футбол (если игроки его покажут)! Удачи обоим клубам! Да свершится чудо!
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    neveldomha
    1512364751
    Шансов на ничью с Ливером ноль, а на победу минус ноль.
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    AtticusFinch
    1512372977
    Ну если у него Адриано лучший игрок Чемпионата, то неудивительно , что Спартак равен Ливерпулю по составу)А может и лучше))
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    OfaZavr
    1512375299
    ну что ж посмотрим, посмотрим... если войдет в кураж как с Севильей может и не слабее Ливерпуля будем.
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    ologreds
    1694991809
    numo528024
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