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    РФПЛ. «Краснодар» сделал камбэк в матче против «Ахмата»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

    В составе хозяев пенальти во втором тайме не реализовал Андреас Гранквист.

    «Краснодар» остался на пятом месте в турнирной таблице, «Ахмат» – седьмой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Швец, 29; 0:2 – Исмаэл, 36; 1:2 – Смолов, 52; 2:2 – Мамаев, 68; 3:2 – Жоаозиньо, 90+2.

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Клаэссон, Смолов (Иван, 89).

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 62).

    Предупреждения: Петров, 27; Смолов, 32; Перейра, 58; Мамаев, 69; Гранквист, 80; Рамирес, 90 – Исмаэл, 18; Швец, 33; Уциев, 37; Гудиев, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 18:23
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    Комментарии (34)
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    belarus-gomel
    1512316244
    классный матч!!! еще бы Смолов из положения ЛЕЖА забил!!!
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    Сильвербой
    1512316516
    Бл..ть, у меня интернет тупил, так и не смог посмотреть! Похоже игра получилась добротная! Шалимов опять отскачил видемо! Но наверное, что бы бороться не за 5-е место, Краснодару нужен тренер! Пока его нет!
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    XaXatyn
    1512316546
    Вот и отлично ! Молодцы во втором тайме одумались !
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    sochi-2013
    1512316822
    Счет, вроде, радует, но от такой игры грустно.
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    богатяновский
    1512316905
    Вот так надо играть краснодар лучшие захотели и бахнули на классе учись играть ростов а не только получать удовольствие откуривая у масквичей
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    Татарин за ЦСКА
    1512317312
    Такой экспресс мне спасли,ай молодцы после двух ноль,молодцы Краснодар
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    Бестолковый
    1512321915
    Такой матч шикарный и не показали по центральным каналам. Что за несправедливость???? Или московские телеканалы способны показывать только столичные клубы?? Противно до безобразия. Гранквист -мужик.
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    Taps
    1512323801
    Интересный матч. Следующий у Ахмата - Зенит.
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    x-x-x-x-x
    1512324655
    Уциев играет все хуже и хуже с каждым матчем.и вообще садиться глубоко нельзя даже с слабым соперником а тут еще Краснодар
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    ologreds
    1694991809
    numo528016
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