РФПЛ. «Краснодар» сделал камбэк в матче против «Ахмата»

В матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» вырвал победу над «Ахматом» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

В составе хозяев пенальти во втором тайме не реализовал Андреас Гранквист.

«Краснодар» остался на пятом месте в турнирной таблице, «Ахмат» – седьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Швец, 29; 0:2 – Исмаэл, 36; 1:2 – Смолов, 52; 2:2 – Мамаев, 68; 3:2 – Жоаозиньо, 90+2.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Клаэссон, Смолов (Иван, 89).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 62).

Предупреждения: Петров, 27; Смолов, 32; Перейра, 58; Мамаев, 69; Гранквист, 80; Рамирес, 90 – Исмаэл, 18; Швец, 33; Уциев, 37; Гудиев, 84.

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