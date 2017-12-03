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    • Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы в «Зените» сникли, когда поняли, что в России непростой чемпионат» 

    Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы в «Зените» сникли, когда поняли, что в России непростой чемпионат» 

    Бывший главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

    – Что же осенью случилось с «Зенитом»?

    – В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные –талантливые, но на вырост.

    А результат надо давать здесь и сейчас. На «свежачка» в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.

    – К Манчини есть вопросы?

    – В стартовых турах «Зенит» играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность.

    Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже «Локомотив». Или «Спартак» образца прошлого сезона. Но Манчини — не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать «Зенит» со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2017 12:35
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    Комментарии (24)
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    Татарин за ЦСКА
    1512296311
    Набрали дорогущих уродов,а играть то они не хотят,ненавижу за это Зенит иногда,с другой стороны они привлекают в наш футбол ТОП игроков.
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    OfaZavr
    1512297227
    просто они набрали средненьких игроков и тренера поэтому так все получается.
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    gor77
    1512297848
    Бомбардир - всё-таки у вас будет грамотный редактор или нет?????????? Кто всё-таки говорит: Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы в «Зените»... или ...бывший главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов"????
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    raritet
    1512299143
    любая другая собранная в этом году команда в независимости кто в ней собран молодые или зрелые игроки в любом случае не может претендовать на первые места в чемпионате. А тут 5 аргентинцев, 5 человек вырванных из других команд- это практически новая команда, из старого состава постоянно в Основе Кокорин, Кришито и что в результате? Полная противоположность механизму при Голландце. Тот, напротив, почти никогда не менял состав. Все вместе и игроки и тренер дают картинку хаоса в игре.
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    Zenmaster
    1512299799
    Жду когда начнут выходить 8-9 игроков основы -- чётко на своих местах -- тогда и начнётся командная игра !!! А пока , что ни игра -- то перестановки -- зае...ало уже !!!!!
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    √монегаск√
    1512304477
    Из всех Аргентинцев выделяются только Паредес Ригони остальные не стабильны,да и тем кто выделяются на общем фоне нужно больше брать игру на себя,играть стабильней и продолжать расти в мастерстве вместе с остальными Аргентинцами. В этом и есть задача Манчи,если он с ней справится, значит будет ему и Зениту счастье. А так же ему стоит больше доверять Российским игрокам, как практика показывает они мало в чём уступают Латиносам. А вообще Шатова очень не хватает! И накануне ЧМ домашнего стоило бы призадуматься об игровой практике, и смене команды Иначе сборная России не досчитаетсЯ качественного игрока
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    DOCTOR PENALTY
    1512305524
    *** Не хочется говорить об аргентинцах. О БИЛЯЛЕТДИНОВЕ: охеренно способный тренер. Почему не востребован, непонятно..
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    Zubo
    1512312426
    Да непростой, костоломный за гранью правил, 100% ые фолы не свистятся, жёлтые и красные давать нельзя, а то скажут судья купленный, особенно в матчах против Зенита , когда нужно "наказать бабло" ну и мафия с лимитом
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    Вомбат
    1512316655
    Конечно, сникли. Одни (Ригони, Дриусси и Дряневиттер) приехали в легкую срубить невероятные для Аргентины бабки. А оказалось, что эти бабки надо отрабатывать тяжким трудом. Другие (Паредес и Мамана) были недовольны тем, что выходят в основе не так часто как хотелось бы. Им казалось, они звезды и заслуживают большего. А как попали в твердую основу Зенита, так оказалось, что они не совсем звезды. Отсюда психологический шок, который мешает им раскрыться. Какой вывод? В Зените есть бешеные деньги, а вот психологов, которые могли бы помочь легионерам в подобных ситуациях, в Зените нет. Даже история с Халком и Денисовым ничему не научила правление Газпром-цирка. Даже смена всего руководства. Потому на смену пришли все те же Фурсенки, у которых роль доморощенных психологов играют футбольные агенты. Вот не стало Сарсании, и все, привет. Легионеры мучаются отдельно, русские отдельно. Так и живем.
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    ologreds
    1694991811
    numo527986
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