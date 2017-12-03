Ринат Билялетдинов: «Аргентинцы в «Зените» сникли, когда поняли, что в России непростой чемпионат» 

Бывший главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

– Что же осенью случилось с «Зенитом»?

– В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные –талантливые, но на вырост.

А результат надо давать здесь и сейчас. На «свежачка» в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.

– К Манчини есть вопросы?

– В стартовых турах «Зенит» играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность.

Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже «Локомотив». Или «Спартак» образца прошлого сезона. Но Манчини — не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать «Зенит» со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков.