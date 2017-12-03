«Ростов» продолжает иметь задолженности перед игроками и персоналом

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, она достаточно стабильна.

«Сейчас финансовое положение достаточно стабильное, особых проблем нет, но, понятно, что не без задержек. Вы знаете, в «Ростове» всегда были проблемы, были задолженности за несколько месяцев.

Понятно, что такая нестабильность никому не нравится, но сейчас при общей ситуации в нашей стране, наверное, не так легко находить деньги на спорт. По крайней мере, в «Ростове» никогда не обманывали игроков», – сказал Кириченко.

В турнирной таблице РФПЛ ростовчане идут десятыми.