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    • «Ростов» продолжает иметь задолженности перед игроками и персоналом

    «Ростов» продолжает иметь задолженности перед игроками и персоналом

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, она достаточно стабильна.

    «Сейчас финансовое положение достаточно стабильное, особых проблем нет, но, понятно, что не без задержек. Вы знаете, в «Ростове» всегда были проблемы, были задолженности за несколько месяцев.

    Понятно, что такая нестабильность никому не нравится, но сейчас при общей ситуации в нашей стране, наверное, не так легко находить деньги на спорт. По крайней мере, в «Ростове» никогда не обманывали игроков», – сказал Кириченко.

    В турнирной таблице РФПЛ ростовчане идут десятыми.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2017 09:52
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    Комментарии (21)
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    Сармат Ростов
    1512284714
    Главная задолженность "Ростова" - перед болельщиками, ждущими побед любимой команды...
    Ответить
    Serjoga
    1512285789
    Я думаю, что после вчерашнего "слива" матча некоторые финансовые проблемы у Ростова разрешились! За свои "танцы" вокруг мяча Абаев, наверное, больше всех поправил свое финансовое положение! Другой причины в пропуске второго мяча не вижу!
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    богатяновский
    1512303343
    Во всём виновато вороватое ростовское руководство желающие при этом зарабатывать даже на бабкиных семечках я думаю ещё до приезда в москву всё было решено и команде дали установку раздвинуть булки абаев просто козёл отпущения ему сказали пропустить два мяча и он их пропустил потомучто они проплачены бердыев и ушёл поэтому что вкладывать не хотят а денег хотят очень да и перед москвой прогнуться лишний раз тоже зачётно ростов мог тогда спокойно взять золото но вислозадые вмешались и продали золото цска что вы хотите сельхоз область на огурцах много не заработаешь а долги будут всегда команде там немного перепадает везде всё зависит от руководства а то что это был слив в ростове все знают
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    ologreds
    1694991813
    numo527970
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