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    • Эмери — о поражении от «Страсбура»: «Обычная команда при поддержке болельщиков может обыграть фаворита»

    Эмери — о поражении от «Страсбура»: «Обычная команда при поддержке болельщиков может обыграть фаворита»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал гостевое поражение в матче 16-го тура Лиги 1 от «Страсбура». Гости проиграли со счетом 1:2.

    «Побеждать во всех матчах непросто, потому что нужно сохранять концентрацию на стопроцентном уровне.

    Сегодня мы заслуживали победы. У нас было много шансов, чтобы избежать поражения. Но в конечном счете важен только результат, которого «ПСЖ» не добился. Футбол хорош тем, что обычная команда при поддержке болельщиков может обыграть фаворита мачта.

    Может быть, пришло время дать отдых некоторым игрокам «ПСЖ». Мы хотели оторваться от соперников, а потом начать проводить ротацию. Я недоволен результатом. Ненавижу проигрывать, но в турнирной таблице у нас хороший отрыв», — сказал Эмери.

    «ПСЖ» проиграл впервые за 19 игр чемпионата Франции.

    Источник: L' Equipe

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    03.12.2017 00:28
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