Моуринью: «Я сказал Де Хеа после матча, что видел игру лучшего голкипера в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил действия голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа в гостевом матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«После матча я сказал Де Хеа, что сегодня видел игру лучшего голкипера в мире. Он был там, где должен был быть, когда команда нуждалась в этом.

Да и вообще все игроки отыграли замечательно», — сказал Моуринью.

Де Хеа совершил 14 сэйвов в этом матче и установил новый рекорд АПЛ. «Арсенал» нанес 33 удара по воротам «МЮ».