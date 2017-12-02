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    • Моуринью: «Я сказал Де Хеа после матча, что видел игру лучшего голкипера в мире»

    Моуринью: «Я сказал Де Хеа после матча, что видел игру лучшего голкипера в мире»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил действия голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа в гостевом матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    «После матча я сказал Де Хеа, что сегодня видел игру лучшего голкипера в мире. Он был там, где должен был быть, когда команда нуждалась в этом.

    Да и вообще все игроки отыграли замечательно», — сказал Моуринью.

    Де Хеа совершил 14 сэйвов в этом матче и установил новый рекорд АПЛ. «Арсенал» нанес 33 удара по воротам «МЮ».

    Источник: BBC

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    02.12.2017 23:26
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    Комментарии (14)
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    psilocybe
    1512246597
    Лучший в мире вратарь! При всем уважении к другим выдающимся вратарям Когда его в Фифе сделают лучше Ноера?
    Ответить
    Юрий Б.
    1512248506
    Кто может назвать вратаря лучше. чем Де Хеа?
    Ответить
    VikNMar
    1512248528
    Да , это был его лучший матч в карьере ......
    Ответить
    XaXatyn
    1512252990
    Де Хеа хорош очень хорош !
    Ответить
    Павел Буре
    1512254520
    Парни, я болею за МЮ, но блин меня насторожили 14 сэйвов вратаря, Это значит что арсенал просто разрывал защиту МЮ. Чем тут гордится??? Арсенал далеко не Манчестер Сити. Посмотрим через неделю.
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    mihail200606
    1512284467
    Арсенал лохи .. 2 привезли в начале и кучу моментов не реализовали..минимум 2-2 или 3-3 должен быть счет. В ключевых матчах с претендентами на чемпионство арсенала не хватает, а без этого апл не выигрывают..
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    ologreds
    1694991815
    numo527938
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