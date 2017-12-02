Мещеряков: «Локомотив» своей игрой привлекает болельщиков на стадион»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился эмоциями после матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Рубин» (1:0).

«Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что, несмотря на погоду, приходят на стадион и поддерживают команду до самого конца.

Также отдельно хочется отметить, что сегодня на матче было очень много детей – это здорово и не может не радовать. Думаю, что это заслуга команды, которая своей игрой привлекает болельщиков на стадион.

Что касается Фарфана, то выигрывает не один игрок, а команда. В команде есть коллектив, и меня это не может не радовать. Я присутствовал на тренировках и видел, как команда работает, с каким отношением», — сказал Мещеряков.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.