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    • Мещеряков: «Локомотив» своей игрой привлекает болельщиков на стадион»

    Мещеряков: «Локомотив» своей игрой привлекает болельщиков на стадион»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился эмоциями после матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Рубин» (1:0).

    «Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что, несмотря на погоду, приходят на стадион и поддерживают команду до самого конца.

    Также отдельно хочется отметить, что сегодня на матче было очень много детей – это здорово и не может не радовать. Думаю, что это заслуга команды, которая своей игрой привлекает болельщиков на стадион.

    Что касается Фарфана, то выигрывает не один игрок, а команда. В команде есть коллектив, и меня это не может не радовать. Я присутствовал на тренировках и видел, как команда работает, с каким отношением», — сказал Мещеряков.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Р-Спорт

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    02.12.2017 22:22
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    Комментарии (13)
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    Dimka_Foxy
    1512245312
    Игра рубина понравилась до удаления, а вот игры локомотива я че то не увидел, типичный автобус
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    RotBerg
    1512279820
    Не три тысячи пришло, а четыре?))))
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    victosha
    1512283476
    Толя прав, Семин слепил из Локо КОМАНДУ.
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    Виктор12
    1512298235
    В целом можно выделить работу Палыча. Как ему удалось малыми силами вырваться в лидеры! Всех игроков расставить по своим местам и умело бороться за высокие места в чемпионате! ФАРФАН ВСЕХ ВОСХИЩАЕТ своей игрой!!! Поначалу у Фарфана ничего не получалось, но когда освоился и притёрся, то стал играть лучше! Последние восемь игр Фарфан ВСЕХ восхищает своим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ! Лидерство неожиданное, с учётом состава и финансов. Все молодцы, особенно Палыч! Его работа! Некоторые носом ворочали от игр и работы Палыча, а я просил не торопиться и не давить! Палыч ГНУЛ свою ГЕНЕРАЛЬНУЮ линию и как ЗАГНУЛ! Фарфан ЗАБЛИСТАЛ и ВОСХИЩАЕТ, а литерный Локомотив впереди паравоза, на первом месте - ЛЕТИТ на вех ПАРАХ к чемпионству! Всячески желаем Фарфану ВОСХИЩАТЬ, а Локомотиву дальше БЛИСТАТЬ и занять первое место! Лидерство Локомотива сейчас вселяет уверенность, а Фарфан многое для этого сделал, как и другие игроки! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!!!
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    ologreds
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