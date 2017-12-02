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    • Кришито: «Зенит» создает и реализует не так много, как хочется»

    Кришито: «Зенит» создает и реализует не так много, как хочется»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал результат матча 19-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1). Также игрок поделился мнением об эпизоде с удалением.

    «Урал» хорошо защищался, всей командой, у нас было не так много свободного пространства, не слишком много голевых моментов. Это вообще проблема «Зенита» в последнее время: мы создаем и реализуем не так много, как хотелось бы. С этим связаны основные сложности

    Удивился, когда увидел красную карточку. В том эпизоде я говорил судье, что это был пенальти. До сих пор считаю, что был пенальти», — сказал Кришито в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 22:10
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    Комментарии (9)
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    серега кашин
    1512242091
    каждый хочет создавать и реализовывать много
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    Garrincha58
    1512244781
    а кому там создавать то? если в команде нет ни одного креативного игрока и тренеришко-итальяшко( маразматик выпустил Кузяева на фланг обороны,а на лавке три здоровых защитника ну а после перерыва еще тупей переставил Жиркова на правый фланг защиты где он вообще никогда не играл и самое смешное постоянно выпускает Дриусси который вообще ни какой пользы в атаке не приносит)короче Зенит сейчас колхозная команда
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    anjaneri
    1512251512
    Гриша прав. При таких фамилиях, можно поболее выдавать ....
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    stachel
    1512263035
    Хорошо, что перестали хоть на везение ссылаться! Не хватает главного, логического завершения мысли: отвратительная реализация моментов связанна не с удачей/неудачей, а с низким индивидуальным мастерством игроков линии атаки. Открыто признав этот факт, команда сможет найти решение проблемы.
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    Silver 76
    1512283351
    Моментов много в каждом матче ,реализация 10%. Чем вы там на тренировках занимаетесь?
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    lotsman
    1512288045
    Да, реализация очень плохая.
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    богатяновский
    1512318033
    в российском переводе это звучит так цена не соответствует качеству
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    ologreds
    1694991815
    numo527927
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