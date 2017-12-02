Кришито: «Зенит» создает и реализует не так много, как хочется»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал результат матча 19-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1). Также игрок поделился мнением об эпизоде с удалением.

«Урал» хорошо защищался, всей командой, у нас было не так много свободного пространства, не слишком много голевых моментов. Это вообще проблема «Зенита» в последнее время: мы создаем и реализуем не так много, как хотелось бы. С этим связаны основные сложности

Удивился, когда увидел красную карточку. В том эпизоде я говорил судье, что это был пенальти. До сих пор считаю, что был пенальти», — сказал Кришито в эфире телеканала «Наш футбол».

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков.