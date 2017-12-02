Пейчинович: «Лидерство «Локомотива» – сенсация? Я так не думаю»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Рубином» в 19-м туре чемпионата России.

– «Локомотив» вновь упрочил отрыв от конкурентов. Можно сказать, что такое лидерство команды – это сенсация?

– Я бы так не сказал. В последние годы у нас не получалось то, что мы хотели. Но у нас была цель. Может, журналисты считают, что мы сотворили сенсацию, но я так не думаю. Мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле. Пока получается хорошо.

– Удаление в конце матча помогло вашей команде?

– Помогло. Мне кажется, что оно заслуженное, это очевидно. И потом Навас ведь один из самых высоких защитников нашего чемпионата.

В текущем сезоне 30-летний серб принял участие в 24-х матчах «Локомотива» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.