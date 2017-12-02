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    • Пейчинович: «Лидерство «Локомотива» – сенсация? Я так не думаю»

    Пейчинович: «Лидерство «Локомотива» – сенсация? Я так не думаю»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Рубином» в 19-м туре чемпионата России.

    – «Локомотив» вновь упрочил отрыв от конкурентов. Можно сказать, что такое лидерство команды – это сенсация?

    – Я бы так не сказал. В последние годы у нас не получалось то, что мы хотели. Но у нас была цель. Может, журналисты считают, что мы сотворили сенсацию, но я так не думаю. Мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле. Пока получается хорошо.

    – Удаление в конце матча помогло вашей команде?

    – Помогло. Мне кажется, что оно заслуженное, это очевидно. И потом Навас ведь один из самых высоких защитников нашего чемпионата.

    В текущем сезоне 30-летний серб принял участие в 24-х матчах «Локомотива» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2017 21:21
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    Комментарии (6)
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    Kotofey75
    1512239250
    ... скорее недоразумение)
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    victosha
    1512239989
    Все по делу. Локомотив - самая стабильная команда. И везучая.
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    Робинзон
    1512240683
    это гений Палыча сказывается команду склеил .
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    Князев
    1512256643
    Зачем упоминать в характеристиках защитников о результативных действиях? Это не их основное качество, вы лучше отметьте сколько они выиграли единоборств при защите своих ворот, как они нейтрализовали забивных форвардов. Это их главная задача на поле.
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    ologreds
    1694991815
    numo527919
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