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    • Марез рассказал, что летом 2016 года был близок к переходу в «Арсенал»

    Марез рассказал, что летом 2016 года был близок к переходу в «Арсенал»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал, как летом 2016 года сразу после выигранного чемпионского титула мог покинуть команду и перебраться в «Арсенал». В то время алжирец общался с главным переговорщиком «канониров» по трансферам Диком Лоу. Представители хавбека находились в контакте с главным тренером лондонской команды Арсеном Венгером.

    По словам 26-летнего игрока, он чувствовал, что был близок к уходу, и что «Арсенал» лучше всего подходит для его футбольных качеств.

    «Что в итоге стало с этой возможностью? Я не знаю, что случилось. Это футбол, вы никогда не знаете, что произойдет», – сказал Марез.

    Полузащитник защищает цвета «лис» с начала 2014 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Daily Mail

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    02.12.2017 18:27
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