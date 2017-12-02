Марез рассказал, что летом 2016 года был близок к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал, как летом 2016 года сразу после выигранного чемпионского титула мог покинуть команду и перебраться в «Арсенал». В то время алжирец общался с главным переговорщиком «канониров» по трансферам Диком Лоу. Представители хавбека находились в контакте с главным тренером лондонской команды Арсеном Венгером.

По словам 26-летнего игрока, он чувствовал, что был близок к уходу, и что «Арсенал» лучше всего подходит для его футбольных качеств.

«Что в итоге стало с этой возможностью? Я не знаю, что случилось. Это футбол, вы никогда не знаете, что произойдет», – сказал Марез.

Полузащитник защищает цвета «лис» с начала 2014 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.