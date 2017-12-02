Болельщики «Краснодара» признали Клаэссона лучшим игроком команды в ноябре

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон признан лучшим футболистом клуба в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба «быков» на официальном сайте.

«Всего в голосовании приняло участие около 900 человек. В итоге третье место занял капитан команды, центральный защитник Андреас Гранквист, собравший 10,9% голосов. За ставшего вторым центрфорварда Федора Смолова проголосовало 29,8% респондентов. А победитель опроса Виктор Клаэссон финишировал с результатом 35,4% от общего числа принявших участие в опросе», – говорится в сообщении.

В минувшем месяце 25-летний швед принял участие в трех матчах команды Игоря Шалимова, отметившись одним мячом.