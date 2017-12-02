Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Панченко: «13-е место – это не показатель. «Динамо» будет исправлять ситуацию»

    Панченко: «13-е место – это не показатель. «Динамо» будет исправлять ситуацию»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал итог матча команды против «Ростова» (2:0) в 19-м туре чемпионата России.

    «Я все игры смотрю и переживаю за свою команду. Ребята сегодня выложились на 100 процентов. Счет закономерный. Наша заслуженная победа.

    К сожалению, мы находимся не там, где хотелось бы. 13-е место — это не показатель. Будем исправлять ситуацию. Скоро перерыв. Поработаем на сборах, чтобы подняться вверх в турнирной таблице.

    После этой победы стало немного радостнее. Первый гол — отличная комбинация. Второй — больше везения. Три очка всегда доставляют положительные эмоции. Ребята сейчас в хорошем настроении. Надо готовится к играм.

    У меня отличное настроение. Реабилитация идет по плану», — сказал Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Чикомас
    1512227639
    Только сейчас будете? А раньше что мешало?
    Ответить
    ologreds
    1694991817
    numo527882
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+