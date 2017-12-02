Панченко: «13-е место – это не показатель. «Динамо» будет исправлять ситуацию»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал итог матча команды против «Ростова» (2:0) в 19-м туре чемпионата России.

«Я все игры смотрю и переживаю за свою команду. Ребята сегодня выложились на 100 процентов. Счет закономерный. Наша заслуженная победа.

К сожалению, мы находимся не там, где хотелось бы. 13-е место — это не показатель. Будем исправлять ситуацию. Скоро перерыв. Поработаем на сборах, чтобы подняться вверх в турнирной таблице.

После этой победы стало немного радостнее. Первый гол — отличная комбинация. Второй — больше везения. Три очка всегда доставляют положительные эмоции. Ребята сейчас в хорошем настроении. Надо готовится к играм.

У меня отличное настроение. Реабилитация идет по плану», — сказал Панченко.