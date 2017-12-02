Рангник: «Не воспринимаю всерьез информацию о переходе Вернера в «Реал»

Спортинвый директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что нападающий Тимо Вернер не покинет команду в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».

«Зимой или летом – мы сохраним Тимо в команде. Мы ведем активные переговоры с его советником.

Я не воспринимаю всерьез все эти сообщения о его возможном трансфере в испанских СМИ», – сказал Рангник.

Нынешний контракт Вернера рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне немецкий форвард принял участие в 18-ти матчах, записав в свой актив 11 голов и три результативные передачи.