Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Лодыгин: «На матч с «Уралом» игроки «Зенита» выходили заряженные»

    Лодыгин: «На матч с «Уралом» игроки «Зенита» выходили заряженные»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин подвел итог победе над «Уралом» в матче 19-го тура чемпионата России.

    «Это была напряженная игра, нам нужна была победа. Она очень важная и тяжелая.

    В последние несколько лет, наверное, со всеми тяжело играть. Даже слабая команда тактически играет хорошо, садится назад. Есть команды, которые не боятся играть в футбол, — раньше такого не было. Футбол стал быстрее, а тактика — важнее.

    Мы довольны результатом. Конечно, по игре у нас было много моментов, и матч мог закончиться и с большим счетом. Не скажу, что у «Урала» было много моментов, но они прессинговали больше, чем атаковали, мало били по воротам. Из-за гола начало получилось неожиданным.

    Мы выходили заряженные, потому что знали, что этот матч очень важен. Все это понимали. Получили этот штрафной, а потом передача меня смутила. Забили сами себе практически», — сказал Лодыгин.

    По итогам матча команда Роберто Манчини вернулась на второе место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    raritet
    1512224053
    неважно что сами себе забили, важнее гораздо что нет отточенной игры ,аргентосы зеленые , неопытные и какие -то инфантильные. То ли дело Спартак купил уже матерого Адриано, которого уже ничем не смутишь. А здесь жди , что получиться из этого аргентинского полуфабриката. Такое количество атак загубить -это тоже нужен талант.
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1512225426
    Заряжены были только Портнягин и Карасёв.
    Ответить
    TAGANROG 161
    1512225527
    Лодыгин: «На матч с «Уралом» игроки «Зенита» выходили заряженные баблом Газпрома.»
    Ответить
    3a zenit
    1512225605
    да все видели эту говно игру команды и не надо тут лапшу накидывать нам на уши.Половина команды бегает и не знает что делать,а про конченные навесы в никуда...вообще финиш.Зевающий Дзюба вот что происходит с командой-они все спят *** ть.Так уныло играть когда на тебя приходят 50к зрителей позор.
    Ответить
    Zenmaster
    1512226496
    Хорошая -- зрелищная игра получилась ! Урал играл хорошо ! Зенит добился трудовых 3 очка !
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1512228494
    Чёт не видел этого. По ходу я другой матч смотрел
    Ответить
    Ростов рулит.
    1512229598
    Выходили заряженные мельдонием что ли.
    Ответить
    paracetamol
    1512231921
    Выходили заряженные и зарядили в свои ворота.
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527878
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+