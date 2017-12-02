Лодыгин: «На матч с «Уралом» игроки «Зенита» выходили заряженные»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин подвел итог победе над «Уралом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Это была напряженная игра, нам нужна была победа. Она очень важная и тяжелая.

В последние несколько лет, наверное, со всеми тяжело играть. Даже слабая команда тактически играет хорошо, садится назад. Есть команды, которые не боятся играть в футбол, — раньше такого не было. Футбол стал быстрее, а тактика — важнее.

Мы довольны результатом. Конечно, по игре у нас было много моментов, и матч мог закончиться и с большим счетом. Не скажу, что у «Урала» было много моментов, но они прессинговали больше, чем атаковали, мало били по воротам. Из-за гола начало получилось неожиданным.

Мы выходили заряженные, потому что знали, что этот матч очень важен. Все это понимали. Получили этот штрафной, а потом передача меня смутила. Забили сами себе практически», — сказал Лодыгин.

По итогам матча команда Роберто Манчини вернулась на второе место в турнирной таблице.