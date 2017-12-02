Бердыев: «Атака «Локомотива» – одна из лучших в РФПЛ»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РФПЛ.

«Я не думаю, что «Локомотив» закрытая команда. Там сильная группа атаки. Одна из лучших в премьер-лиге. У нас разные стили игры.

Почему мало забиваем? Думаю, что есть определенный уровень мастерства, над которым мы работаем. И удача. Она очень важна для нападающих. В каждой игре есть по два момента, которые нужно реализовывать. Не подходы, а именно голевые моменты», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.