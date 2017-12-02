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    Бердыев: «Атака «Локомотива» – одна из лучших в РФПЛ»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РФПЛ.

    «Я не думаю, что «Локомотив» закрытая команда. Там сильная группа атаки. Одна из лучших в премьер-лиге. У нас разные стили игры.

    Почему мало забиваем? Думаю, что есть определенный уровень мастерства, над которым мы работаем. И удача. Она очень важна для нападающих. В каждой игре есть по два момента, которые нужно реализовывать. Не подходы, а именно голевые моменты», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 17:02
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    За первый тайм ни одного удара в сторону ворот, ни одного углового.
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