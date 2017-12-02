Тарханов: «Урал» только создает команду. Молодым не хватает стабильности»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России.

– Было хорошее движение. Первый тайм играли достаточно хорошо. Две вынужденные замены повлияли на нашу игру. Бумаль и Бикфалви – основополагающие для нас фигуры, плюс не было Балажица. У нас нет такого набора игроков, как у «Зенита». Когда Бумаль ушел, мы чуть просели и пропустили второй мяч. В конце у нас были хорошие моменты, когда могли сравнять счет, но не получилось.

– Каково состояние Бумаля и Бикфалви?

– У Бумаля болит голеностоп, у Биквалфи повреждена задняя поверхность бедра.

– В конце матча у Ильина и Димитрова произошел конфликт.

– Димитров не отдал ему пас. Сейчас, думаю, все нормально.

– Как вы оцениваете выступление «Урала» в первой части сезона?

– Мы только создаем команду. В январе у нас пришли Бикфалви, Балажиц и Димитров. Летом пришли Бавин и Евсеев. Не хватает стабильности, особенно молодым. Естественно, это влияет на положение в турнирной таблице, хотя мы и сейчас недалеко от шестерки.

– В «Урале» реанимировал свою карьеру Федор Смолов, а сейчас его сватают в «Реал». До какого уровня под вашим руководством может дорасти Алексей Евсеев?

– У него есть хороший потенциал, сейчас мы работает над характером. Сегодня были моменты, когда мы могли убежать, но неправильные решения, задержки атаки – все это влияет. Бавин тоже хороший парень, но тоже иногда принимает неверные решения. Бумаль брака в передачах почти не допускает, все своим. Если Евсеев и Бавин придут к тому, что нужно придержать мяч, развернуть атаку – это будут мастера.

– Вы всегда работали с молодыми игроками. Вас устраивает тот уровень, который сейчас выдают игроки вторых команд российских топ-клубов?

– На данном этапе я вижу перспективу. Эти ребята могут пойти дальше.

– Что вы думаете о жеребьевке чемпионата мира?

– Нам и в прошлые разы попадались группы, когда казалось, что мы должны проходить. Мы не знаем Саудовскую Аравию. не знаем Египет. Знаем только, что там есть Салах. По уровню сложно сказать, но в рейтинге они все выше нас. Нужно спокойно готовиться. Есть одна сильная группа – та, в которой Аргентина.

Клуб из Екатеринбурга находится на восьмой позиции в турнирной таблице РФПЛ.