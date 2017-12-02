Хохлов: «Динамо» в игре с «Ростовом» полностью выполнило установку, все было идеально»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ отметил, что его подопечные на 100 процентов выполнили установку на игру и действовали идеально.

«Смотрели игры Ростова и выбрали именно такую тактику. Парни на 100 процентов выполнили установку на игру и использовали моменты впереди. Понимал, что заменами можно сбить темп, но можно было и поломать стройность, которая у нас была. Все устраивало, все было идеально.

В таблицу смотрим, и этот отрезок очень важен, но мы готовились к сегодняшней игре и о следующей не думали.

Бечирай и Луценко отработали на 100 процентов. Были моменты, которые можно было еще больше выжать, но в целом справились», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».