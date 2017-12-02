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    • Хохлов: «Динамо» в игре с «Ростовом» полностью выполнило установку, все было идеально»

    Хохлов: «Динамо» в игре с «Ростовом» полностью выполнило установку, все было идеально»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ отметил, что его подопечные на 100 процентов выполнили установку на игру и действовали идеально.

    «Смотрели игры Ростова и выбрали именно такую тактику. Парни на 100 процентов выполнили установку на игру и использовали моменты впереди. Понимал, что заменами можно сбить темп, но можно было и поломать стройность, которая у нас была. Все устраивало, все было идеально.

    В таблицу смотрим, и этот отрезок очень важен, но мы готовились к сегодняшней игре и о следующей не думали.

    Бечирай и Луценко отработали на 100 процентов. Были моменты, которые можно было еще больше выжать, но в целом справились», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 16:24
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    Комментарии (4)
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    богатяновский
    1512222843
    Все выполнили свои установки кто-то до игры кто-то во время ну и кто-то после вообщем правильно попиленная игра
    Ответить
    богатяновский
    1512224178
    В глаза тренеров после игры можно было прочитать ну вы чё всё было ясно заранее чё вы тут лезете со своими вопросами на лицах никакой радости и разочарования всё согласно купленых билетов
    Ответить
    Ростов рулит.
    1512227263
    Я охреневаю с Кучука, его интервью даже больше выводит из себя чем игра. Говорит как будто ни чего страшнего не происходит. На что он надеется. Команда не играет а отбывает просто свои 90 минут на поле. Ну Абаев, ну ид...т, ведь второй гол это просто пипец, ведь мяч был между ног, мог взять руками, какого ..... хотел ногами выбить. Нет слов.
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