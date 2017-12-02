Фарфан – в атаке у «Локомотива», Каннуников и Азмун сыграют впереди у «Рубина»

«Локомотив» и «Рубин» объявили стартовые составы на встречу 19-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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