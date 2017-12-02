Маммана рассказал, кто из россиян в «Зените» лучше всех говорит по-английски

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал об атмосфере внутри петербургской команды.

— В «Зените» пять аргентинцев. Среди вас есть лидер? Поддерживаете ли отношения с другими зенитовцами вне поля?

— Конечно, важно оказаться в новой команде с людьми, которых знаешь с детства. Это важно для адаптации. Лидера среди нас нет — мы просто много времени проводим вместе, стараемся держаться друг друга. С русскими ребятами пытаемся понимать друг друга по мере сил. Я бы сказал, что у нас единая команда. Мы не говорим по-русски, но вы же знаете, как это бывает в большой команде. Немного на английском, немного шуточек.

Кто из россиян лучше всех знает английский? Смольников. Кокорин. Да многие.