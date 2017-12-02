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    • Маммана рассказал, кто из россиян в «Зените» лучше всех говорит по-английски

    Маммана рассказал, кто из россиян в «Зените» лучше всех говорит по-английски

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал об атмосфере внутри петербургской команды.

    — В «Зените» пять аргентинцев. Среди вас есть лидер? Поддерживаете ли отношения с другими зенитовцами вне поля?

    — Конечно, важно оказаться в новой команде с людьми, которых знаешь с детства. Это важно для адаптации. Лидера среди нас нет — мы просто много времени проводим вместе, стараемся держаться друг друга. С русскими ребятами пытаемся понимать друг друга по мере сил. Я бы сказал, что у нас единая команда. Мы не говорим по-русски, но вы же знаете, как это бывает в большой команде. Немного на английском, немного шуточек.

    Кто из россиян лучше всех знает английский? Смольников. Кокорин. Да многие.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.12.2017 09:50
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    Комментарии (7)
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    Tajik-za Zenit
    1512199249
    Пора бы вам брат уроки русского языка
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    порт
    1512199262
    Эх, жаль что ты не слышал, как говорит по английски Мутко.
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    okolofutbola
    1512199310
    Бздюба очень хорошо по английски говорит пирожки.
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    спанчес
    1512201750
    лучше расскажи кто в футбол играет в зените
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    mamba9090909
    1512203045
    Ты в России, учи русский.
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    Nayturs
    1512216342
    В этом плане уважаю Гильерме, он отлично по русски говорит
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    ologreds
    1694991821
    numo527836
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