Маммана: «Было бы здорово сыграть за Аргентину на ЧМ-2018 в России»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что хотел бы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. При этом футболист отметил, что не будет сильно переживать в том случае, если не попадет в итоговую заявку национальной команды.

— В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?

— Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.

— Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?

— Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников кроме меня.