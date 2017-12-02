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    • Маммана: «Было бы здорово сыграть за Аргентину на ЧМ-2018 в России»

    Маммана: «Было бы здорово сыграть за Аргентину на ЧМ-2018 в России»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана признался, что хотел бы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. При этом футболист отметил, что не будет сильно переживать в том случае, если не попадет в итоговую заявку национальной команды.

    — В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?

    — Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.

    — Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?

    — Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников кроме меня.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.12.2017 08:26
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    Комментарии (2)
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    Татарин за ЦСКА
    1512192600
    Ну удачи попасть в состав
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    ologreds
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