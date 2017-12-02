Булыкин: «Приезд Месси в Нижний Новгород поможет местному футболу развиваться»

Посол чемпионата мира-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин рассказал, какую пользу получит город от матча сборной Аргентины здесь. 21 июня южноамериканцы сыграют на берегах Волги с хорватами.

«Будем ждать гостей и сделаем все, чтобы у них остались хорошие воспоминания о Нижнем Новгороде, а матчи получились красивыми и голевыми.

Конечно, когда в твой город приезжает Лионель Месси, трудно ждать чего-то другого. Приезд такого игрока даст толчок для развития футбола в Нижнем», – сказал Булыкин.

Также в Нижнем Новгороде еще точно сыграют шведы, южнокорейцы, англичане, панамцы, швейцарцы и коста-риканцы.