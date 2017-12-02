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    • Булыкин: «Приезд Месси в Нижний Новгород поможет местному футболу развиваться»

    Булыкин: «Приезд Месси в Нижний Новгород поможет местному футболу развиваться»

    Посол чемпионата мира-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин рассказал, какую пользу получит город от матча сборной Аргентины здесь. 21 июня южноамериканцы сыграют на берегах Волги с хорватами.

    «Будем ждать гостей и сделаем все, чтобы у них остались хорошие воспоминания о Нижнем Новгороде, а матчи получились красивыми и голевыми.

    Конечно, когда в твой город приезжает Лионель Месси, трудно ждать чего-то другого. Приезд такого игрока даст толчок для развития футбола в Нижнем», – сказал Булыкин.

    Также в Нижнем Новгороде еще точно сыграют шведы, южнокорейцы, англичане, панамцы, швейцарцы и коста-риканцы.

    Источник: Р-Спорт

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    02.12.2017 07:25
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    Комментарии (11)
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    Serjoga
    1512189527
    Что вам Месси даст? Какой толчок? Под зад? У вас был нормальный клуб "Волга" и что? Развалили весь футбол!
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    Mr Abdullaev
    1512194856
    Чем он поможет ?
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    insider_retro
    1512199016
    Общие и пустые слова... Пока деньги не пойдут в детский футбол, пока в каждом дворе не будут оборудованные площадки, пока в академии дети попадают за неподъёмные деньги, да и много ещё чего - толку не будет!!!! И Месси не мессия для развития футбола в отдельном регионе!!!..
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    bset
    1512199477
    Может выделим денег на развитие ДЮСШ по всей стране? Неееее, приедет Месси и все случится само собой.
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    la verdad
    1512200798
    Даст толчок продажам FIFA18 :) Пока у власти Едро, народ в России будет ощущать толчки только в виде повышения налогов и цен.
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    dyema
    1512202732
    Нью-васюки в действии! Даёшь футбольную столицу мира в Нижний Новгород!!!
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    OfaZavr
    1512204766
    каким образом поможет? он что клуб купит в НН или с нуля создаст детские школы.
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    ologreds
    1694991821
    numo527825
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