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    • Каррера: «Гол Глушакова в концовке доказал, что «Спартак» стремится к победе до самого конца»

    Каррера: «Гол Глушакова в концовке доказал, что «Спартак» стремится к победе до самого конца»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победе над «Арсеналом» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

    «Вначале было холодно, но в концовке — довольно жарко. Гол в конце матча доказывает то, что команда всегда стремится к победе до самого конца. Мы знали, что будет сложно, поскольку Тула играет в хороший футбол, но смогли забить в самый важный момент матча.

    Мы пытались играть в наш футбол, но поле этого не позволяло. Поэтому стали играть длинными передачами, пусть это и не наша тактика. Я рад, мы боролись, играли в футбол против хорошей команды. Это и есть правильный настрой. Неважно, как называется команда соперника, надо бороться до 95-96-й минуты», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

    По результатам встречи красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 21:42
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    Комментарии (32)
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    Max Bobr
    1512156471
    Гол!!! Молодцы!!! Вперед, Спартак!!!
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    Спартач_навсегда
    1512156692
    спасибо Массимо ,спасибо Глушак!!!!теперь-цска,готовьтесь мужики-надо выигрывать матч с армейцами и потом отдать все что есть ,всех себя не на 100 ,а на 300 % ,но победить на Энфилде(да и погода к этому будет,судя по всему,располагать ) так ,что ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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    solyh-1962
    1512157045
    Все команды, которые несправедливо отобрали очки у Спартака в первом круге, сильно пожалеют. Удачи Спартаку в сложнейших последних двух играх!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1512158582
    С победой парни !!! Спасибо за игру.
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1512159881
    Молодцы!!! 4 победы в 4-ёх играх второго круга.
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    maygli
    1512160140
    Спартак с победой! В Казани на Рубин народу меньше ходит. Вообще молодцы туляки и город Тула хороший и команда у них симпатичная.
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    piligrim1986
    1512194953
    просто все забыли про похороны)))
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    Приус
    1512196206
    Верной дорогой идете, товарищи, как говаривал дедушка Ленин.
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    OfaZavr
    1512202313
    Капитан наш продолжать выручать в трудных ситуациях, браво Денис!
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    ologreds
    1694991823
    numo527794
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