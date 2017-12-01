Каррера: «Гол Глушакова в концовке доказал, что «Спартак» стремится к победе до самого конца»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог победе над «Арсеналом» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Вначале было холодно, но в концовке — довольно жарко. Гол в конце матча доказывает то, что команда всегда стремится к победе до самого конца. Мы знали, что будет сложно, поскольку Тула играет в хороший футбол, но смогли забить в самый важный момент матча.



Мы пытались играть в наш футбол, но поле этого не позволяло. Поэтому стали играть длинными передачами, пусть это и не наша тактика. Я рад, мы боролись, играли в футбол против хорошей команды. Это и есть правильный настрой. Неважно, как называется команда соперника, надо бороться до 95-96-й минуты», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

По результатам встречи красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице.