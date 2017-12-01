Черчесов: «В России сильный чемпионат, поэтому отъезд в Европу не является самоцелью игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему наши игроки не едут в Европу. Дело, по мнению специалиста, в высоком уровне РФПЛ.

— Вы поддерживаете идею, что отъезд российских игроков за рубеж, пусть даже не в самые сильные чемпионаты, пойдет на пользу национальной команде?

— Не могу так сказать. Во время моей игровой карьеры очень многие футболисты сборной выступали за границей, и не в рядовых клубах: «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике»... Но нам это не давало каких-то дополнительных преимуществ. На крупных турнирах мы тоже не выходили из группы.

Конечно, было бы неплохо иметь в составе сборной игроков из европейских топ-клубов. Но этого сейчас нет — значит, надо работать с тем, что имеется. Считаю, что в России достаточно сильный чемпионат, хоть иногда ему и не хватает скоростей. Но все-таки разъехаться по европейским клубам — это не самоцель.