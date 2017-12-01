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    • Черчесов: «В России сильный чемпионат, поэтому отъезд в Европу не является самоцелью игроков»

    Черчесов: «В России сильный чемпионат, поэтому отъезд в Европу не является самоцелью игроков»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему наши игроки не едут в Европу. Дело, по мнению специалиста, в высоком уровне РФПЛ.

    — Вы поддерживаете идею, что отъезд российских игроков за рубеж, пусть даже не в самые сильные чемпионаты, пойдет на пользу национальной команде?

    — Не могу так сказать. Во время моей игровой карьеры очень многие футболисты сборной выступали за границей, и не в рядовых клубах: «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике»... Но нам это не давало каких-то дополнительных преимуществ. На крупных турнирах мы тоже не выходили из группы.

    Конечно, было бы неплохо иметь в составе сборной игроков из европейских топ-клубов. Но этого сейчас нет — значит, надо работать с тем, что имеется. Считаю, что в России достаточно сильный чемпионат, хоть иногда ему и не хватает скоростей. Но все-таки разъехаться по европейским клубам — это не самоцель.

    Источник: Известия

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    01.12.2017 14:14
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    Комментарии (12)
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    DOCTOR PENALTY
    1512128140
    Любой отъезд игрока за рубеж - это познание и усвоение новых наработок, технологий, идей, практик. Мы не в авангарде мирового футбола, поэтому отъезды полезны. Надо развиваться. Только по одному показателю мы обошли всех: бездумная трата денег на контракты и стадионы.
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    сапёр75
    1512129132
    Просто ни кто столько платить не будет как в России, вот поэтому и нет цели,что то искать в гейропе )
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    piligrim1986
    1512129450
    наивный Саламыч))
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    hevbn 28
    1512129943
    По этой логике один из самых слабых чемпионатов в Европе это Примера .Вообще не понятно почему надо так зацикливаться именно на топ клубах, по моему игра за европейских середнячков таких как Байер,Эвертон,Эспаньол может дать на много больше, чем игра за сильнейшие клубы России.
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    momwig_
    1512131658
    Какой искрометный осетинский юмор...
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    mutabor0992
    1512135934
    Чабан походу мозг ушиб...Или ему муДко речь писал.
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    alp
    1512139197
    да да да... сильный ! но унылый...
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    Каратель
    1512140286
    сказал бы просто "наши игроки нах никому в европе не нужны и никто им космических зарплат как в России платить не будет". сейчас самоцель для рос.игроков это подписать хороший контракт и сидеть на попе ровно(новосельцев яркий тому пример)
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    Sergil
    1512141051
    В чем он сильный? Он убогий! Зрелищности нету, динамики нету, половина команд тупо ставит автобус в штрафной и играет на отбой. Кому это интересно?
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    ologreds
    1694991827
    numo527753
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