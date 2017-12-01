Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Оланаре опасается проблем в матче с «Тосно»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре считает, что «Тосно», с которым его команде предстоит сегодня встретиться, способен доставить неприятности любому сопернику.

    «Наш тренер говорит, что сейчас в Премьер-лиге все научились играть на результат, и я с ним абсолютно согласен. «Тосно» — хорошая команда, у себя дома сумела доставить нам проблемы», – сказал Оланаре.

    Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Тосно» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dominator777
    1512119047
    Да, совсем туго с новостями у сайта. Дожили, уже интервью резервистов публикуют.
    Ответить
    Чикомас
    1512119133
    Оланаре пусто опасается жо-у себе отморозить, сидя на лавке....
    Ответить
    bset
    1512119681
    Осталось сказать "Без меня ЦСКА проиграет - со мной выиграет"
    Ответить
    volfrik
    1512120749
    Побеждать!!!
    Ответить
    Joko21
    1512121755
    давненько его на поле не было
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512128128
    Удачи армейцам в этом матче.Только победа.ЦСКА всегда будет первым
    Ответить
    bhc7vqqli6i
    1512133008
    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://cuu.su/Ne
    Ответить
    river31
    1512138734
    Опасаешься - не выходи на поле. Без тебя отлично справлялись.)))
    Ответить
    ologreds
    1694991827
    numo527739
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+