Оланаре опасается проблем в матче с «Тосно»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре считает, что «Тосно», с которым его команде предстоит сегодня встретиться, способен доставить неприятности любому сопернику.

«Наш тренер говорит, что сейчас в Премьер-лиге все научились играть на результат, и я с ним абсолютно согласен. «Тосно» — хорошая команда, у себя дома сумела доставить нам проблемы», – сказал Оланаре.

Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Тосно» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.